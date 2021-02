»Selv dårlig mave kunne ikke stoppe jer!«

Sådan lød det i en hilsen fra flæskekongen Umut Sakarya til de danske gulddrenge. Men ud over at lykønske VM-heltene var han overbevist om, at de har sikret sig andet end guldtøj, når de vender hjem fra Kairo.

»Når I kommer hjem, kommer I til at vælte jer i damer. Og så kommer jeg nok også og laver noget flæsk til jer,« sagde den kække kok i sin hilsen til verdensmestrene.

Håndboldherrerne har da også løbet med en del af opmærksomheden i denne coronatid.

»Selv om vi ikke har kunnet støtte jer i hallen, så har danskerne fulgt godt med på hele rejsen. Og hvilken rejse,« sagde generalsekretæren i DHF, Morten Stig Christensen, i sin hilsen til håndboldherrerne.

Han kaldte dem for det helt store lys i vintermørket. VM-finalen blev set af ikke færre end 2,9 millioner seere fordelt på DR1 og TV 2, da slutfløjtet lød, og de danske gulddrenge kunne kalde sig dobbelte verdensmestre.

Den danske komiker og skuespiller Simon Jul var i ren ekstase under sin hilsen. Iført mexicansk brydemaske og helt stakåndet fik han samlet kræfter og brølede sin begejstring af sted mod de danske gulddrenge.

Men slutrunden i Egypten har ikke kun affødt glæde og begejstring. Kritikken har til tider været massiv, hvor det helt store fokus var på værternes corona-håndtering. Kap Verde måtte trække sig, efter flere coronatilfælde brød ud på holdet, og tilskuere dukkede pludseligt op på tribunerne i Kairo.

Guldfejring i Kairo. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Guldfejring i Kairo. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

Men ikke desto mindre hylder frontfigurerne i den danske coronahåndtering de dobbelte verdensmestre.

»Tillykke med medaljen. Flot kæmpet. Vi er stolte af jer og velkommen hjem,« lyd det fra direktøren i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Også landets statsminister havde det store smil på i en lykønskning til gulddrengene.

»Coronaen begynder virkelig at hive, og vinteren har været lang. I har bare givet os nogle helt fantastiske lyspunkter i en ellers meget, meget mørk tid. Fantastisk godt gået, kæmpe stort tillykke fra hele Danmark.«

Du kan se den fulde video med de mange hilsner fra danske sportsstjerner, politikere og kendisser i videoen herunder.