Niclas Kirkeløkke greb chancen i kampen mod Nordmakedonien og bankede ni kasser ind i sejren på 31-21.

Og selvom opgøret var uden betydning for Danmarks videre EM-skæbne, var der meget på spil for de danske spillere, der havde fået chancen for at vise sig frem.

»Jeg skulle ind og vise noget. De står fladt på mig, så jeg synes også, jeg skulle skyde. Jeg er uheldig, at de første tre ikke går ind, men jeg gjorde det rigtige og fortsatte. Og så gik de heldigvis ind efter det,« siger han og fortsætter:

Niclas Kirkeløkke og Mikkel Hansen efter EM kampen mellem Danmark - Nordmakedonien i Debrecen, mandag den 17 januar 2022 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Niclas Kirkeløkke og Mikkel Hansen efter EM kampen mellem Danmark - Nordmakedonien i Debrecen, mandag den 17 januar 2022 Foto: Liselotte Sabroe

»Det var ikke den bedste start at få, jeg skal blive ved. Det er mit job at skyde. Det er noget, jeg arbejder med,« siger han.

Efter de første tre brændte skud hev superstjernen Mikkel Hansen ham til side med et godt råd, der ændrede meget for ham.

»Han sagde, at målmanden gik rigtigt tidligt på skuddet, så jeg skulle prøve at skude midt i målet. Og det lykkedes også et par skud efter,« siger Kirkeløkke og fortsætter om Hansen:

»Det siger meget (om ham, red.). Han er selv en vanvittig dygtig skytte, så han ser nogle ting. Der mangler jeg lidt i forhold til at analysere det lige så godt som ham, men så er det bare fedt, han kommer hen og giver sin viden videre. Det var mega brugbart for mig,« siger Kirkeløkke.

Han er glad for, at han fik markeret sig på højre backen, hvor Mathias Gidsel blev sparet. Og selvom Gidsel sidder ret så tung på backen, mener Kirkeløkke, han fik gjort landstræner Nikolaj Jacobsen opmærksom på, at han også er til rådighed.

»Jeg synes, jeg har vist, jeg også er her. Jeg ved godt, at Gidsel er klart førstevalg, men jeg har vist, at jeg kan nogle andre ting. Så må vi se videre hen. Mathias har spillet helt fremragende,« siger Kirkeløkke.

Danmark spiller første kamp i mellemrunden på torsdag.