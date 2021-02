Aalborg Håndbold skulle kun bruge et døgn på at få solgt de 500 ekstra sæsonkort til næste sæson, som de i weekenden satte til salg.

Det er den foreløbige effekt af den nyhedsbombe, nordjyderne i den forgangne uge detonerede, da klubben præsenterede selveste Mikkel Hansen på en treårig kontrakt, der træder i kraft i sommeren 2022.

»Ja, det er et udtryk for den enorme hype og interesse, der er opstået,« fortæller direktør Jan Larsen.

»Det har været helt vildt, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Og vi skal tænke os godt og grundigt om i forhold til at håndtere den. Der kan jo komme flere til salg – nu må vi se. Men det er da vildt at sælge 500 nye sæsonkort på en dag.«

Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

Og så er det ikke engang i den kommende sæson, at Mikkel Hansen kommer. Hvordan skal det ikke gå den dag, han får sin debut for Aalborg?

»Det er vi også spændt på, haha! Ej, det er bare fantastisk, at den plan, som vi har lagt, går efter bogen. Og måske går det også lidt bedre, end vi havde drømt om,« lyder det fra Jan Larsen.

Og det er ikke kun på tilskuerdelen, at Aalborg Håndbold mærker Mikkel Hansen-hypen. Telefonerne på håndboldkontoret gløder også, da der er masser af virksomheder, der er interesserede i at være sponsorer i det nordjyske håndboldflagskib.

»Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, som vi skal have sat os ned og kigget på. Så på den del ser det også rigtigt, rigtigt positivt ud. Så det gælder faktisk bare om at holde tungen lige i munden for tiden.«

Aalborg-direktør Jan Larsen. Foto: Henning Bagger

Og så kan nordjyske håndboldfans snart forvente nyt på spillerfronten. B.T. har allerede afsløret, at Mads Mensah Larsen følger med Mikkel Hansen til Aalborg – og et nyt stort navn kan følge efter de to danske verdensmestre.

»Vi har lige meddelt i dag, at Mark Strandgaard (højrefløj, red.) vil prøve noget nyt i den kommende sæson. Så vi vil inden for den nærmeste fremtid præsentere en afløser for ham.«

Og må man spørge, om den afløser er den norske fløjstjerne Kristian Bjørnsen – som rygterne har peget på?

»Det må du gerne spørge om. Men jeg svarer ikke … haha.«