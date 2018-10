Kolding-træner Lars Frederiksen mener, at hans hold udnyttede hul mellem CL-kampe til at vinde over Skjern.

København. KIF Kolding sørgede onsdag aften for en stor overraskelse i Herre Håndbold Ligaen, da holdet efter en overbevisende indsats vandt 31-28 ude over Skjerns mesterhold.

Kampen lå for hjemmeholdets vedkommende mellem to opgør i Champions League-gruppespillet, og netop den turnering lå i baghovedet på Skjern-spillerne, mener KIF Koldings træner, Lars Frederiksen.

- Jeg havde fornemmelsen af, at hvis vi skulle slå Skjern, så var det i sådan nogle kampe her, hvor de har to Champions League-kampe og så sådan en midtugekamp her.

- Det kan jeg selv huske, at det var fandeme svært at sætte sig op til som spiller. Specielt fordi de skal spille i Boxen om tre dage (søndag, red.) mod Paris, så jeg ved godt, hvor deres hoveder er henne nu.

- Så derfor var det vigtigt, at vi var meget koncentrerede, for vi havde en fornemmelse af, at de måske kun ville komme med 80 procent. Det er normalt for spillere i sådanne situationer, siger træneren til Jydske Vestkysten.

Skjern Håndbold spillede søndag 31-31 hjemme mod kroatiske Zagreb i Champions League.

På søndag venter en storkamp, når Skjern i Jyske Bank Boxen i Herning tager imod franske Paris Saint-Germain med blandt andre Mikkel Hansen på holdet.

Skjern-træner Ole Nørgaard er meget utilfreds med indsatsen i kampen mod KIF Kolding.

- Det var meget svært at få øje på noget, der lykkedes for os. Det var tydeligt at se, at vi manglede energi spredt ud på samtlige spillere. Det sætter sine spor at spille tre kampe om ugen, men det er ingen undskyldning.

- Vi var næstbedst i går (onsdag, red.), og det var en stor skuffelse for os, siger træneren til Skjerns hjemmeside.

Skjern er nummer syv i ligaen med otte point for otte kampe, mens KIF Kolding har seks point på niendepladsen.

/ritzau/