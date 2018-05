På grund af "groft uforsvarlig forretningsførelse" må Lasse Boesen ikke være direktør i to år.

Kolding. Den tidligere landsholdsspiller i håndbold Lasse Boesen, der aktuelt er sportschef og assistenttræner i KIF Kolding København, er blevet idømt et forbud mod at være direktør i to år.

Det skriver Jydske Vestkysten, der har fået aktindsigt i en afgørelse fra skifteretten i Kolding.

Retten vurderede, at Boesen har udvist "groft uforsvarlig forretningsførelse", da han var direktør for firmaet Dinsport.

Blandt andet manglede der bogføring, og der var ikke indbetalt moms og skat for næsten hele 2016.

Disse forhold var baggrunden for, at Boesen i december 2017 blev pålagt konkurskarantæne i to år, efter at virksomheden gik konkurs i februar 2017. Virksomheden solgte blandt andet sportstøj online.

- Jeg var med som partner i Dinsport i en del år og endte med at være eneejer, da jeg på det tidspunkt troede, at virksomheden kunne reddes.

- Dette kunne ikke lade sig gøre tids nok, og jeg har betalt en stor regning for det eventyr, siger Lasse Boesen til Jydske Vestkysten.

Han tilføjer, at han kan se alle de involverede i øjnene, og at han har lært af episoderne.

/ritzau/