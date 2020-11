Andreas Flodman troede, at han skulle score KIF's sejrsmål, men stødte ind i dommeren i kampens sidste aktion.

KIF Kolding og TTH Holstebro gav mandag hinanden kamp til stregen i en intens og lige forestilling i Herre Håndbold Ligaen, og meget passende endte det 32-32.

TTH havde afgørelsen i egne hænder i det forventede sidste angreb, men formåede ikke at afgøre kampen til egen fordel.

I stedet havde KIF en chance for at løbe kontra mod et tomt mål i de sidste sekunder, men da Andreas Flodman på banens midte skulle gribe bolden for efterfølgende at kaste bolden i det tomme mål, stødte han ind i dommeren, og bolden røg ud af banen.

Med det uafgjorte resultat har TTH på fjerdepladsen 14 point for 11 kampe, mens KIF ligger nummer otte med 11 point for 12 kampe.

TTH var kommet bedst fra start i det, der skulle blive en målrig første halvleg. Udeholdet kom på 4-2, men der skulle snart blive bragt balance, inden der fulgte en lang periode med helt lige stillinger eller føringer på bare et mål.

En god Kolding-periode gav hjemmeholdet en føring på 16-13, men TTH slog tilbage, og så stod det 18-18 ved pausen.

Også i anden halvleg var KIF på vinderkurs, og det så godt ud, da Andreas Flodman med sin ottende scoring gjorde det til 26-23 efter 11 minutter.

Men så fulgte en scoringspause fra hjemmeholdet på næsten seks minutter, og det udnyttede TTH til at bringe balance i stillingen.

I det sidste kvarter førte ingen af holdene med mere end et mål på noget tidspunkt, og Benjamin Pedersen sørgede for, at begge fik et point med fra opgøret.

Med 43 sekunder udlignede han med sit femte mål på lige så mange forsøg.

