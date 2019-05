KIF Kolding ønskede kun at udbetale halvdelen af spillernes maj-løn før afklaring om ligatilværelse.

Håndboldklubben KIF Kolding er presset både sportsligt og økonomisk.

Inden sidste uges skæbnekamp, hvor klubben med et point i udekampen mod Lemvig-Thyborøn kunne have sikret sig overlevelse i landets bedste håndboldrække, tilbød KIF-ledelsen at udbetale halvdelen af spillernes maj-løn før kampen.

I tilfælde af point og overlevelse ville spillerne få udbetalt den anden halvdel efter kampen.

Den model valgte spillerne at takke nej til.

Klubbens bestyrelsesformand, Brian Stein, bekræfter hændelsesforløbet over for JydskeVestkysten.

Han afviser dog, at ledelsens forslag skulle ses som et forsøg på at få spillerne til at præstere bedre i nøglekampen.

- Vi havde lidt knas med at skaffe de sidste basører, så vi spurgte dem egentlig, om det var okay, de fik halvdelen af lønnen i tirsdags, og så ville vi overføre resten af lønnen tirsdag eller onsdag i den uge her. Det var de selvfølgelig ikke interesseret i, så de fik hele deres løn torsdag morgen.

- Vi sagde til dem "gå nu lige op og vind den kamp dér, og så kommer lønnen selvfølgelig i næste uge", og det kan godt være, det er blevet fejlfortolket. Det ved jeg ikke, siger Brian Stein til JydskeVestkysten.

KIF Kolding endte med at tabe kampen mod Lemvig-Thyborøn. Derfor skal de 14-foldige danmarksmestre ud i afgørende playoffkampe mod TM Tønder om en plads i Herre Håndbold Ligaen. Den første kamp spilles fredag i Kolding.

/ritzau/