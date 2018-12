KIF Kolding skal finde en ny stregspiller, når Cyril Viudes til nytår vender hjem til Frankrig.

Den falmede storklub KIF Kolding kæmper for at komme ind i slutspilsvarmen i herrernes håndboldliga, men om godt to uger mister holdet en markant profil.

Den 36-årige franske stregspiller Cyril Viudes har ønsket at vende hjem til fødelandet allerede til nytår, og det har KIF Kolding sagt god for.

- Vi ville gerne beholde ham, men Cyril har selv ønsket at komme hjem nu, og det vil vi ikke stå i vejen for. Han har været en loyal spiller i klubben i mange år, siger KIF Koldings formand, Brian Stein, til TV2 Sport.

Den erfarne franskmand kom til den jyske klub i sommeren 2012.

Han har således oplevet både store triumfer med mesterskaber, samarbejde med København og de seneste års sportslige nedtur.

Ifølge Brian Stein regner man dog med at have en afløser klar snarest.

På en øjeblikkelig tiendeplads i ligaen har KIF Kolding aktuelt tre point op til ottendepladsen, der giver adgang til slutspillet.

/ritzau/