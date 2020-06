Find fem-seks mio. kroner, ellers må KIF Kolding lukke og slukke.

Nogenlunde sådan lyder opgaven for den nye bestyrelse i KIF, som nu for alvor er trukket i arbejdstøjet.

Bestyrelsen blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling i fredags og har altså kniven for struben fra start.

Men Gunnar Fogt, der er nyvalgt formand, er optimistisk med henblik på KIF's fremtid, da der er kommet mange positive henvendelser, siden bestyrelsen blev valgt.

»Vi er i de seneste dage i pinsen blevet kimet ned af så mange mennesker i og uden for KIF Kolding, som har fortalt os, at de er klar med både hjælpende hænder og økonomisk støtte.«

»Nu skal vi samle de mange initiativer op, som er i gang, og så skal vi skabe klarhed og styring, så vi bevæger os i samme retning,« siger Gunnar Fogt i en pressemeddelelse.

KIF Koldings fremtid har været usikker siden 12. maj, hvor KIF's – nu forhenværende – bestyrelse trak sig, da det ikke lykkedes at opnå enighed med spillertruppen om en lønnedgang.

Ledelsen mente, at en lønreduktion på 40 procent var nødvendig, hvis klubben skulle komme helskindet gennem corona-krisen. Men spillerne ville maksimalt acceptere 20 procent, og det fik altså bestyrelsen til at trække stikket.

Der var forhåbninger om, at en række investorer ville se det drastiske skridt som et wakeupcall og finde pengene til den ekstraordinære generalforsamling, så den nye bestyrelse kunne starte på en frisk.

Men det skete altså ikke, og derfor er formand Gunnar Fogt og de øvrige bestyrelsesmedlemmer på akut pengejagt for at sikre, at Danmarks mest vindende håndboldklub overlever.