KIF Kolding har fået keeperkabalen til at gå op i næste sæson ved at hente Tim Winkler i Ribe-Esbjerg.

KIF Koldings håndboldherrer er ved at få truppen sammensat i næste sæson, og nu ser keeperkabalen ud til at være faldet på plads.

Torsdag meddelte KIF Kolding på sin hjemmeside, at klubben har skrevet en toårig kontrakt med den rutinerede målmand Tim Winkler, der skifter fra Ribe-Esbjerg til næste sæson.

KIF Kolding får til sommer også tilgang af den islandske målvogter Ágúst Elí Björgvinsson, som skifter fra den svenske klub IK Sävehof.

Til sommer mister KIF Kolding to målmænd, da svenskeren Rickard Frisk skifter til TTH Holstebro, mens Anders Petersen indstiller håndboldkarrieren efter denne sæson.

KIF Kolding-direktør Christian Phillip glæder sig over, at målmandssituationen i næste sæson er løst.

- Med tilgangen af Tim får vi en bundrutineret keeper med mange års ligaerfaring. Tim har leveret på højeste hylde i lang tid, og hans erfaring skal komme hele holdet til gode i de kommende sæsoner.

- Yderligere ser vi en god kobling mellem Agust og Tim, hvor vi får en god blanding af ungdom og erfaring, siger direktøren til klubbens hjemmeside.

Tim Winkler ser frem til sit kommende skifte.

- Jeg glæder mig meget til at komme til Kolding og opleve den gode hjemmebane med en masse trofaste tilskuere. Jeg har spillet der mange gange og oplevet, hvordan de nærmest kan bære holdet frem.

- Derudover synes jeg, at det er et spændende hold og glæder mig til at være med til at rykke det, så Kolding igen er at finde i slutspillet, siger Winkler.

/ritzau/