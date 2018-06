32-årige Kasper Irming skal være kulturbærer i genopbygningen af det kommende KIF Håndbold.

Kolding. Håndboldklubben KIF Kolding fik for nylig lov til at tegne kontrakter igen, efter at klubben fik en kapitalindsprøjtning og kom ud af sine økonomiske problemer.

Fredag meddelte klubben, der snart skifter navn til KIF Håndbold, at den har hentet adskillige nye spillere til den kommende sæson i 888 Ligaen.

Herunder den 32-årige ekslandsholdsspiller Kasper Irming, som for to år siden forlod KIF Kolding til fordel for Skanderborg Håndbold.

- Han kender husets gang og ved, hvad det betyder at have en KIF-trøje på. Han skal være en kulturbærer i genopbygningen af KIF, siger cheftræner Lars Frederiksen til Jydske Vestkysten.

Torsdag sagde KIF Kolding farvel til sin største kulturbærer på banen, Bo Spellerberg, der skifter til TSV St. Otmar Handball i Schweiz.

Kasper Irming meddelte allerede i december sidste år, at han ville forlade Skanderborg Håndbold denne sommer.

Højrebacken har tidligere også spillet for Århus Håndbold.

Kasper Irming skiftede i sommeren 2011 fra Aarhus-klubben til KIF Kolding.

Fem år senere skiftede han til Skanderborg Håndbold, hvor han også spillede som ungdomsspiller.

Ud over Kasper Irming har KIF Kolding også hentet venstrefløjen Andreas Væver og Martin Mauer Larsen i samme klub.

Andreas Væver skal erstatte landsholdsfløjen Magnus Landin, der skal spille for tyske THW Kiel i næste sæson.

- Han (Andreas Væver, red.) er vant til at spille 60 minutter hver gang for Skanderborg. Han er meget stabil og en god spiller. Lynhurtig og en erstatning for Magnus Landin, siger Lars Frederiksen til Jydske Vestkysten.

KIF Kolding har også sikret sig stregspilleren Alexander Morsten fra Randers HH, Sønderjyske-bagspilleren Mattias Thynell og målmanden Rickard Frisk fra den svenske klub Alingsås.

