Kreditorer har eftergivet gæld for 18,2 millioner kroner, men KIF Koldings redningsplan er endnu ikke færdig.

Håndboldklubben KIF Kolding kæmper stadig for at komme af med en tyngende milliongæld, men klubbens regnskab for 2017/2018 viser, at adskillige kreditorer allerede har hjulpet klubben gevaldigt.

Regnskabet viser, at klubben har fået eftergivet gæld for 18,2 millioner kroner. Det skriver jv.dk.

Samtidig sendte nye investorer 8,3 millioner kroner ind i klubkassen i foråret, men alligevel er der lang vej igen til at få et selskab med en sund økonomi.

Trods overskuddet på 7,4 millioner kroner får regnskabet dommen "utilfredsstillende" af ledelsen, og revisorpåtegningen sår tvivl om selskabets fortsatte drift.

Den nye ledelse kæmper stadig hårdt for at indgå aftaler med flere kreditorer for at redde livet, men man kan se lys for enden af tunnelen.

- Fremtiden for KIF Kolding er betydelig bedre efter gældseftergivelse og tilførslen af ny kapital, og det er ledelsens forventning, at KIF Håndbold vil stå stærkere på alle fronter i fremtiden, lyder det i regnskabet ifølge jv.dk.

- Ledelsen er dog meget bevidst om, at de tiltag, som er foretaget, først vil få gennemslagskraft på længere sigt, lyder det.

