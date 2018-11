KIF Kolding har valgt at anke DHF-afgørelse om, at ligakampen mod GOG skal spilles om på grund af dommerfejl.

Håndboldklubben KIF Kolding har mandag appelleret afgørelsen om, at ligakampen mod GOG skal spilles om.

Det bekræfter den jyske klubs bestyrelsesformand, Brian Stein, over for TV2 Sport.

Kampen endte 23-23, men GOG nedlagde protest med krav om omkamp, da klubben mente, at dommerne begik en fejl, som fik afgørende indflydelse på kampens resultat.

Det gav disciplinærinstansen under Dansk Håndbold Forbund (DHF) fynboerne medhold i, hvorfor kampen skal spilles om.

Før den kan spilles om, skal KIF Koldings appel altså nu behandles.

Fynboerne protesterede over en episode i slutningen af kampen. Her var GOG-træner Nicolej Krickau på vej til at tage en timeout, da han kunne se sin spiller Niclas Kirkeløkke score.

Derfor undlod træneren at lægge time out-kortet, men gik tilbage til sin plads. Det takserede dommerne til en udvisning af Krickau samt annullering af målet.

GOG fik altså medhold i protesten, blandt andet fordi det kunne konkluderes, at regelbruddet med rimelig sandsynlighed fik afgørende betydning for kampens resultat.

- Ved vurderingen i denne sag af de to regelbruds betydning for kampens resultat har Disciplinærinstansen på den ene side overvejet, at hændelsen med de to regelbrud er sket med knap ni minutter tilbage af kampen.

- Dette taler umiddelbart imod regelbruddenes afgørende betydning for kampen, lød det i pressemeddelelsen, der fortsatte:

- Disciplinærinstansen har på den anden side også overvejet - og lagt afgørende vægt på - at der har været tale om en meget tæt kamp, hvor det første regelbrud (annulleringen af et mål) har betydet, at GOG uretmæssigt har fået frataget et mål, som skulle have været anerkendt.

- Stillingen skulle således have været 22-22, men blev omgjort til 22-21 i KIF's favør. Det andet regelbrud (straffen til GOG's official og dermed udvisningen til GOG) har givet KIF en uretmæssig fordel med en overtallig spiller i de følgende to minutter, og KIF har tilmed scoret sekunder senere til stillingen 23-21.

