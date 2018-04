KIF Kolding Københavns håndboldherrer skabte spænding i slutspilspulje 2 med en smal hjemmesejr over GOG.

Kolding. KIF Kolding København hentede onsdag en særdeles vigtig sejr i 888 Ligaen, da klubben hjemme vandt 33-32 over GOG Håndbold i slutspillet.

Dermed nåede KIF op på fem point i den tætte pulje 2, hvor Bjerringbro-Silkeborg (BSV) har seks point, mens GOG topper med syv point.

Der resterer to runder i slutspillet, og intet er afgjort i gruppen, hvor et point onsdag havde sikret GOG en semifinaleplads.

Jeppe Larsen bragte KIF foran 1-0, og hjemmeholdet lagde ud med syv mod seks i angrebsspillet.

GOG-keeper Ole Erevik reddede et straffekast efter fire minutter, da gæsterne var foran 3-1, og Marcus Cleverly gjorde ham kunsten efter i KIF-målet efter syv minutter.

Kort efter øgede Torsten Laen dog til 4-2 for GOG, og gæsterne var foran 9-7 efter det første kvarter.

En fejlaflevering af Bo Spellerberg udstillede risikoen ved fast at spille med en mand i overtal i angrebet, og Mark Strandgaard øgede til 11-8 med en scoring i det tomme KIF-mål.

En fejl i offensiven resulterede i en endnu en nem GOG-scoring til 14-9-føring, og pauseføringen til gæsterne lød på 17-13.

En mand i overtal i angrebene gav mulighed for flere scoringschancer, men prisen ved fejl lurede hele tiden for KIF, som efter fem minutter af anden halvleg dog havde barberet gæsternes forspring ned til 17-19.

Niclas Kirkeløkke leverede seks mål i første halvleg for gæsterne, som i de første ti minutter efter pausen fik lukket ned, når KIF var på vej op på siden af GOG.

Hjemmeholdets Jeppe Larsen reducerede så til 22-24, mens GOG misbrugte en chance lige efter, og Bo Spellerberg scorede til 23-24 på et straffekast.

Opgøret var helt åbent, og KIF-fløjspillerne Jeppe Larsen og Sebastian Augustinussen voldte GOG store problemer.

Spellerberg udlignede til 25-25 på endnu et straffe, og med ti minutter igen var KIF foran 28-27 efter det fornemme comeback.

Med fire minutter igen var gæsterne bagud 29-31 og havde to mand ude i to minutter, og det så sort ud for gæsterne, der dog havde muligheden for uafgjort ti sekunder før tid.