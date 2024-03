Martin Risom skifter til HSV Hamburg i Bundesligaen efter bare en halv sæson hos KIF Kolding.

Den 29-årige bagspiller Martin Risom er tabt for håndboldklubben KIF Kolding.

Han skifter med øjeblikkelig virkning til bundesligaklubben HSV Hamburg, oplyser KIF i en pressemeddelelse.

- Vi er i en sportsverden, hvor tingene til tider går rigtig stærkt og hele tiden bevæger sig. Derfor er vi som klub nødt til at være omstillingsparate og handle når spillersituationer opstår. Det gælder begge veje i forhold til spillere kommer og går, siger KIF-sportschef Lars Christiansen.

Martin Risom kom til klubben fra Ringsted før sæsonen og nåede dermed kun at spille for KIF i en halvsæson, hvor det blev til 11 kampe.

- Jeg er taknemmelig for, at Kolding vil lade mig gå, da det giver mig mulighed for at få opfyldt en drengedrøm om bundesligahåndbold, siger Martin Risom.

HSV ligger nummer 13 i Bundesligaen.

/ritzau/