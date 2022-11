Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kathrine Heindahl er et stort smil. Og det forstår man i den grad godt.

Ikke nok med hun sammen med landsholdet har spillet sig i EM-finalen, så venter der også et særligt besøg.

Hendes mand Casper tager nemlig turen til Slovenien for at heppe på både hende men også resten af landsholdet, der kæmper for at stå med den ultimative triumf – guldmedaljerne.

»Det betyder meget. Han var der også i Spanien og var med hele den sidste uge. Det betyder bare alt at få dem man holder allermest af til at opleve den største kamp i ens karriere so far,« siger Kathrine Heindahl.

Faktisk kom manden med en lidt kæk besked, som den danske stjerne også har delt på Instagram.

'Jeg sagde, jeg kun kom til Slovenien, hvis I kom i finalen,' lød det, og som sagt så gjort.

»Sidste år købte han også kun billet fra kvartfinalen og til og med finaleweekenden. Der er pres på hjemmefra,« sagde Kathrine Heindahl med et lille grin og forklarede så:

»Det er en lidt anden situation for ham i år, nu er han med hjemme i Danmark, han har et job, så har man ikke bare uanede mængder fridage, så han havde meldt ud, han så det som mest sandsynligt at komme til Slovenien, hvis vi gik hele vejen.«

Kristina Jørgensen, Kathrine Heindahl og Anne Mette Hansen efter semifinalen mellem Danmark og Montenegro i EM kvindehåndbold i Ljubljana, Slovenien, fredag den 18. november 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kristina Jørgensen, Kathrine Heindahl og Anne Mette Hansen efter semifinalen mellem Danmark og Montenegro i EM kvindehåndbold i Ljubljana, Slovenien, fredag den 18. november 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Og det var en udfordring, stregspilleren i den grad var klar på at tage op.

»Jeg tænkte, jeg ville rigtig gerne se ham i Slovenien. Så nu tager vi kampen op. Det er helt fantastisk, det lykkedes,« siger hun.

Udover manden kommer hendes mor og søster også til finalen. Her er der endda tale om et lille comeback, for de har også været i Slovenien tidligere i turneringen.

De tog bilen og kørte 15 timer for at se kampen mod Kroatien for herefter at køre hjem igen. Denne gang har de dog flybilletter, fortæller Kathrine Heindahl.

Søndagens finale er mod Norge, og den bliver spillet klokken 20.30. Du kan selvfølgelig følge den live her på bt.dk.