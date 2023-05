Hun har prøvet det én gang før, da hun spillede i Moskva.

Og den danske landsholdsstjerne er glad for, at hun har prøvet kræfter med den store Final 4-scene, fortæller hun til B.T.

»Det gør mig bare mere rolig i forhold til at skulle præstere i det, der venter. Det er bare fedt at kunne være med der, hvor det er allersjovest,« fortæller hun efter Team Esbjergs samlede sejr over CSM Bucuresti i kvartfinalen.

En sejr, der gav en billet til den store europæiske finaleweekend i håndboldens Champions League, som bliver spillet i Budapest . Noget, man som spiller på nogle punkter kan forberede sig på. Og så alligevel ikke.

Vilde Ingstad og Kathrine Heindahl efter søndagens kamp. Foto: Robert Ghement Vis mere Vilde Ingstad og Kathrine Heindahl efter søndagens kamp. Foto: Robert Ghement

»Det bliver spillet i en kæmpe arena. Der bliver nok så godt som fyldt i Dome, for der er to ungarske hold med i år. Det bliver en helt vild kulisse,« siger Kathrine Heindahl og fortsætter:

»Det er bare stort, der er gjort meget ud af det, det er et stort arrangement, og det kan man ikke forberede sig på.«

Hun mærker dog noget i Team Esbjerg, hun ikke har prøvet før, når det kommer til den helt store scene.

»Det, vi har, som jeg ikke har oplevet før på et klubhold, er roen i det. Jeg er ikke i tvivl om, der er så mange, der har prøvet det, og spillere, der har vundet det, det giver en ro i, at det handler om de 60 minutter på banen. Det er det, vi skal kunne dyrke frem mod Final 4 og så bare kunne nyde det,« siger landsholdsstjernen.

Kathrine Heindahl og resten af Team Esbjerg skal spille Champions League Final 4 i Budapest. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kathrine Heindahl og resten af Team Esbjerg skal spille Champions League Final 4 i Budapest. Foto: Liselotte Sabroe

For både hende og klubben betyder det meget at kunne være med, hvor det er rigtig sjovt. Men Kathrine Heindahl slår også fast, at de langtfra er færdige.

Og selvom de selvsagt var lykkelige, da hornet lød efter søndagens kamp, var de på holdet også bevidste om, at de vil mere end det her.

»Det er en kæmpe forløsning. Det var fedt at vide, vi er blandt de fire bedste. Det er følelsen af, vi kan tage til Budapest med tro på, vi også kan vinde over modstanderne i Final 4. Men det var ikke, som om vi havde opnået det endelige.«

»Der var en stor tilfredshed og glæde over at vinde og dermed kvalificere os. Det var fedt at vinde på så svær en udebane, men jeg synes også, der var en følelse af, at vi skal nyde det, men vi vil mere. Vi er ikke færdige. Det er ikke følelsen af, det var det umenneskelige. Det var et step på vejen mod de mål, vi har som hold,« slår hun fast.

Ud over Team Esbjerg har Györ, Vipers Kristiansand og Ferenvárosi TC kvalificeret sig til Final 4. Og i det jyske drømmer de stort inden den store weekend.

»Som jeg har det lige nu, går vi ind til alle kampe med følelsen af, at vi kan vinde. Hvis vi vinder de to næste, vinder vi. Men vi ved også, det bliver sindssygt hårdt,« siger Kathrine Heindahl.

Hvordan de fire hold mødes, bliver afgjort tirsdag, hvor der er lodtrækning.