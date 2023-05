Det sluttede bestemt ikke, som Kathrine Heindahl havde drømt om.

Og den danske landsholdsstjerne kan da også mærke en stor kontrast i forhold til nu, og hvor hun stod for præcis et år siden.

Lige nu har hun sammen med Team Esbjerg kvalificeret sig til Final 4 i Champions League, mens hun sidste år på denne tid måtte følge med i kampene hjemme fra sofaen eller på sidelinjen i hallen.

»Jeg elsker at spille håndbold. De dage man er træt, kan jeg tage mig selv i at tænke tilbage på, at for et år siden fik jeg ikke lov til at være en del af noget. Så det er at sætte pris på det, nyde det og give alt, jeg har på banen. Det har lært mig utroligt meget mentalt – at det ikke bare bliver hamsterhjul, men man skal nyde at være med, spille håndbold, at kunne begå sig på et tophold igen,« siger landsholdsspilleren.«

Hun var på kontrakt med CSKA Moskva sidste år, da krigen mellem Rusland og Ukraine brød ud.

Det betød et farvel til Rusland for Kathrine Heindahl, der flyttede hjem til Danmark og trænede med hos Team Esbjerg, som hun havde skrevet under på en kontrakt med.

Den var bare først gældende fra sommeren, og hun kunne ikke starte i klubben tidligere grundet Dansk Håndbold Forbunds ligareglement.

Derfor nyder hun også virkelig at kunne træde ind på banen i denne del af sæsonen, hvor det hele for alvor spidser til.

Kathrine Heindahl under en af kampene mod CSM Bucuresti. Foto: Frank Cilius Vis mere Kathrine Heindahl under en af kampene mod CSM Bucuresti. Foto: Frank Cilius

»Det betyder sindssygt meget. Det har givet en hel masse glæde. Når noget bliver taget fra en, bliver man meget bevidst om det. Jeg følte, jeg stod udenfor og bare kiggede ind. Jeg er bare sindssygt glad for, det går os godt, jeg nyder at spille håndbold og elsker at være med, hvor det er sjovt,« siger Kathrine Heindahl.

Opholdet i Rusland har givet en andet perspektiv.

»Der var rigtig mange gode ting, og så sluttede det desværre ret ulykkeligt. Men det er to år, der har givet en kæmpe gave, i det mentale, selvforståelsen, at værdsætte, at blive bevidst om, den danske kultur, man er en del af. Hvor er det, man skal tillære sig nogle andre ting end det, den danske kultur byder på, i form af kynisme, hårdhed. Det ville jeg ikke have været foruden. Det gør kun, jeg nyder endnu mere at stå her nu.«

Kathrine Heindahl kan også mærke, hvordan opholdet i det russiske har gjort hende mere rolig og gjort hende bevidst om, hvornår hun er god.

»Jeg tror på mig selv og ved, jeg er god nok her. Jeg har niveauet til at være med, og selvom det var en helt vild kulisse i Bukarest … når først kampen går i gang fylder specifikke spilmæssige ting i hovedet. Under spilstop kunne jeg så lige nyde kulissen, og når vi startede igen var det de små ting. Kynismen og individualismen, som Rusland nok bliver forbundet med, har givet sindssygt meget og giver mig en kæmpe ro til at tage forsvarsmæssige beslutninger i Esbjerg, og jeg bevarer det kølige overblik, når tingene spidser til,« forklarer Kathrine Heindahl.

Final 4 bliver afviklet den 3. og 4. juni i Budapest. Ud over Team Esbjerg er også Györ, Vipers Kristiansand og Ferencvarosi TC med, når det går løs på den største europæiske scene.