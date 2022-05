Efter det pludselige brud med CSKA Moskva stod den danske håndboldspiller Kathrine Heindahl ved en skillevej. Hvad skulle der nu ske?

Skulle hun finde et helt almindeligt job eller i stedet finde en anden klub, hvor hun kunne træne indtil sommer, hvor landsholdsspilleren skifter til Team Esbjerg?

Valget faldt på det sidste, og siden ophævelsen har 30-årige Kathrine Heindahl derfor trænet med i Horsens-klubben HH Elite og nu i Team Esbjerg.

»Mentalt har det været hårdt at være langt væk fra familie og venner og være bosat i Moskva, som har været lukket ned på grund af corona,« forklarer hun til B.T.

I samråd med landstrænerne Jesper Jensen og Lars Jørgensen besluttede hun derfor at droppe et nyt udlandseventyr og i stedet »passe på mig selv«.

»Jeg har valgt at prioritere friheden og bruge tid på det, jeg har manglet ved at spille i udlandet.«

Netop frihed har Kathrine Heindahl taget sig, da hun for nylig tog på en 2,5 uges ferie rundt i USA med manden, Casper, hvor de både nåede forbi New York, Miami og San Francisco.

Derudover har parret også købt hus i Esbjerg, hvilket har banet vejen for masser af træning i håndboldhallen frem mod vinterens EM-slutrunde.

»Jo hurtigere jeg kan komme til at præstere i Esbjerg, jo bedre er mine forudsætninger også for at præstere til mesterskabet. Det kan nogle gange være tidskrævende at falde på plads i en ny klub.«

Selvom overvejelserne også faldt på et deltidsjob, så er Kathrine Heindahl alligevel glad for sin beslutning.

»Jeg føler mig jo sindssygt privilegeret, at jeg har økonomi til at kunne tage en periode, hvor jeg godt kan få tingene til at hænge sammen, uden at jeg skal ud og jagte penge på kontoen. Men det er klart, at det er da hårdt med inflation og stigende priser på alt, at der ikke er nogen indtægt før juli.«

Efter kontrakten med CSKA Moskva blev ophævet grundet den russiske invasion af Ukraine, trænede Heindahl primært med i Horsens.

»Esbjerg havde så stramt et kampprogram med Champions League, så de trænede ikke ret meget håndbold. Så hvis jeg skulle have 2-3 træninger om ugen, gav det bedst mening, at jeg var knyttet mest til Horsens.«

Men da Horsens har spillet sin sidste kamp i sæsonen, og Heindahl er flyttet til Esbjerg, har hun siden landsholdssamlingen i påsken udelukkende trænet med i sin kommende klub.

»Til en start boede vi i vores sommerhus på Fyn, så det var hip som hap, om jeg kørte til Horsens eller Esbjerg. Nu bor jeg her, så med de benzinpriser er det meget rart, at man ikke skal ligge og drøne helt vildt langt for at komme til træning,« griner hun.

Grundet Dansk Håndbold Forbunds ligareglement har det ikke været muligt for Heindahl at skrive under med en anden dansk klub indtil juli, hvor hun starter i Team Esbjerg.

»Jeg glæder mig helt vildt. Jeg var inde og se dem i søndags mod Bukarest, og jeg havde bare lyst til at trække i trøjen og spille. Jeg elsker at spille kamp, og jeg træner hårdt for at spille kamp – og lige pludselig spiller man ikke ret mange kampe. Det er da hårdt at undvære,« fortæller hun og tilføjer:

»Jeg ved jo, at der er en ende på det, i og med at jeg har en kontrakt fra næste sæson. Så nu er det bare med at hjælpe holdet så godt som muligt, så vi forhåbentlig står med en Champions League-billet til næste sæson også. Jeg prøver bare at udfylde den rolle, og så vokser min sult dag for dag.«