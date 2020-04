Klokken er 21.37, da Kasper Søndergaard ringer tilbage.

Det er et atypisk tidspunkt for et interview, men ikke meget er, som det plejer, i disse tider.

Heller ikke for Kasper Søndergaard, som på grund af corona-nedlukningen har byttet håndbolden ud med tilværelsen som hjemmegående husfar.

Han sad i bilen med sine tre børn – drenge i alderen et til otte år – da vi talte kort sammen tidligere på dagen.

»Du kan selv høre ... (støj i baggrunden, red.) Det er vist bedre i aften. Jeg ringer, når de sover,« sagde han.

Derfor er det altså først sent om aftenen, der er et minimum af ro til at tale i telefon for den tidligere landsholdsstjerne.

Og nu vi er ved det 'atypiske' – så er det lige præcis, hvad 38-årige Kasper Søndergaards karrierestop kan vise sig at blive.

Efter denne sæson sætter han punktum for en imponerende karriere, der har gjort ham til en af de mest vindende danske landsholdsspillere nogensinde, men på grund af coronakrisen kan det ende med at blive et meget særpræget farvel.

Lige nu er al ligahåndbold suspenderet på ubestemt tid, og Kasper Søndergaards eget bud er, at han har været i aktion for sidste gang.

»Der skal ske mange ting, før de åbner hallerne. Så jeg tror faktisk, jeg har spillet min sidste kamp, hvis jeg skal være helt ærlig.«

»Jeg kan ikke forestille mig, at vi får lov til at spille mere. Hverken med eller uden publikum i hallen,« siger Kasper Søndergaard.

Efter hans mere end 20 år på topplan kunne man fristes til at tro, at udsigten til en uforløst afsked ville frustrere højrebacken.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Men Søndergaard er afklaret omkring situationen, understreger han.

»Jeg gad godt spille nogle flere kampe, for jeg synes jo stadig, det er meget sjovt at spille, og derfor synes jeg selvfølgelig, det er ærgerligt at skulle stoppe på en uventet måde.«

»Men jeg tænker jo også, at håndbold hverken kommer i første, anden, tredje, fjerde eller femte række lige nu. Vi skal meget langt ned på listen, før det på nogen som helst måde bliver relevant for nogen,« siger Søndergaard.

Af samme grund mener han faktisk, at det mest rigtige ville være at få lukket sæsonen ned, selv om det betyder, at han har pakket håndboldtasken for sidste gang.

»Der er jo andre lande, der har lukket helt ned for at sende et signal, og vi skal nok også som håndboldnation passe på vores omdømme. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor der ikke er kommet en beslutning herhjemme endnu.«

»Det er klart, der er noget økonomi i det, og der er nogle fans og sponsorer, der skal plejes, og det er forståeligt nok. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at man sender et signal om, at vi hellere må få stoppet det her, for der er nogle andre ting, der er vigtigere,« siger Kasper Søndergaard, som i det hele taget bekymrer sig noget mere om coronavirus end håndbold i tiden.

»Jeg synes, håndbold – og hvordan jeg stopper – er ligegyldigt. Jeg synes, det er så vanvittigt, det der sker. Jeg synes, det er syret, og jeg kan næsten ikke helt følge med, og så kan jeg da godt komme til at tænke på, hvad er det for en fremtid, mine børn skal vokse op i.«

Hvis Kasper Søndergaard får ret i forudsigelsen om, at han har spillet sin sidste håndboldkamp, betyder det, at hans sidste optræden blev i den besynderlige tv-kamp mellem Skjern og Aalborg, hvor der var gabende tomt på tilskuerpladserne.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Det er da lidt en syret måde at stoppe på. Men det går nok det hele. Jeg har jo prøvet det, jeg gerne vil, og jeg har affundet mig med, at det er slut. Selvfølgelig er det træls, det slutter på den her måde – hvis det gør det – men det er o.k.,« siger han og fortsætter:

»Jeg er sund og rask, og vi har ikke nogen i vores familie, der er syge af corona. Der er nogle, der har det meget værre. Og nu har jeg jo så lidt bedre tid til at finde ud af, hvad jeg så skal, når karrieren er slut,« lyder det fra Kasper Søndergaard, som nåede at optræde 183 gange for landsholdet.

Her blev det blandt andet til 395 mål fra Søndergaards hånd – og et OL-guld og to EM-guldmedaljer.

Han fik sin debut på nationalmandskabet i 2004 og indstillede landsholdskarrieren i 2017.

På klubplan har højrebacken i en lang årrække været en af de største stjerner i ligaen, hvor han spillede for Aarhus GF og Kolding, før han skiftede til Skjern i 2011.

Og nu vil de kommende uger altså vise, om Kasper Søndergaard når at komme i kamp for vestjyderne igen, eller om det danske håndboldpublikum har set ham på halgulvet for sidste gang.