Den mangeårige landsholdsback trækker stikket til den aktive karriere om et år efter ni år i Skjern.

Håndboldspilleren Kasper Søndergaard stopper karrieren efter denne sæson, meddeler hans klub, Skjern Håndbold, i en pressemeddelelse.

Den tidligere mangeårige landsholdsspiller er blevet 38 år og mener altså, at denne sæson skal være den sidste på topplan.

- Jeg er meget afklaret i mit valg, selv om det har været en svær beslutning. Jeg har været - og er stadigvæk - utrolig privilegeret over at kunne leve af det, jeg elsker allermest, og som på mange måder har været min hobby, siger Søndergaard.

- Men når jeg mærker efter, så er tiden inde til at prøve noget nyt til sommer.

Frem til 2017 var han også en fast del af det danske landshold, hvor højrebacken var med til at vinde EM-guld i både 2008 og 2012, VM-sølv i 2011 og 2013 samt OL-guld i 2016.

Guldsamlingen blev dog ikke helt komplet, da Søndergaard altså tog afsked med landsholdet, inden VM-guld blev hevet hjem i 2019.

Siden ankomsten til Skjern Håndbold i 2011 har han vundet 11 medaljer med klubben.

Meddelelsen om det kommende karrierestop kommer, få dage før Skjern tager hul på sæsonen i ligaen. Men Søndergaard har haft brug for, at der var afklaring.

- Jeg har brug for at få det ud af verden, så jeg kan fokusere på den kommende sæson.

- I min verden tror jeg, at man skal tage store beslutninger, når det går godt. Jeg er skadefri og topmotiveret. Situationen havde været anderledes, hvis jeg sad ude i seks-otte måneder med en korsbåndsskade, siger han.

Hos hans arbejdsgiver, Skjern Håndbold, har man nu et år til at vænne sig til tanken om, at en af de helt store kulturbærere forsvinder.

- Det er svært og næsten umuligt at forholde sig til et Skjern-hold uden Kasper Søndergaard, så derfor glæder vi os over, at vi fortsat kan disponere over ham til den kommende sæson, siger bestyrelsesformand Carsten Thygesen.

Før ankomsten til Skjern spillede Søndergaard i KIF Kolding (2007-2011) og Århus (2003-2006).

/ritzau/