Kasper Søndergaard måtte tage en tung samtale med sin søn, da han valgte at sige ja til jobbet som assistenttræner i Skjern.

For meningen var egentlig, at han skulle have lidt mere almindelige arbejdstider, når han denne sommer indstillede sin lange karriere.

Dermed skulle der være bedre tid til at lave ting med familien efter et langt håndboldliv med kampe om aftenerne og i weekenden.

Men muligheden for at prøve kræfter med trænertjansen var for spændende.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Og derfor måtte han skuffe særligt sin otteårige søn Adam, som havde set frem til at få mere tid med sin far.

»Min søn havde glædet sig rigtig, rigtig meget til, at vi skulle ud og se håndbold sammen i Skjern. Og det var faktisk noget af det hårdeste - at skulle sige til ham, at det skal vi faktisk ikke alligevel. For jeg skal stadig sidde på bænken og være en del af det,« siger Kasper Søndergaard og fortsætter:

»Min kone havde da også set frem til, at jeg skulle til at have weekenderne og aftenerne fri, fordi det var slut med håndboldkampe. Hele familien havde glædet sig til, at jeg ikke skulle være væk på den måde mere.«

Men den tidligere landsholdsstjerne er altså ikke klar til at slippe håndboldverdenen, da han gerne vil prøve kræfter med jobbet som assistenttræner.

Man kan vænne sig til alt, men jeg er ikke sikker på, at sådan et 8-16-job ville være noget for mig Kasper Søndergaard

Han understreger dog, at hele familien – som består af ham selv, hustruen Maria og parrets tre børn – står bag beslutningen.

»Der er jo også nogle fede ting ved det. Vi er jo privilegerede, at jeg har tidligt fri og kan hente min søn kl. 15. Det er også luksus. Der bliver selvfølgelig mere arbejde nu, end jeg havde som spiller, men det er stadig en fantastisk dejlig hverdag at have. Det er i hvert fald sådan en, jeg godt kan lide at have.«

»Man kan vænne sig til alt, men jeg er ikke sikker på, at sådan et 8-16-job ville være noget for mig. Og altså… Jeg har heldigvis også fået ros for mit valg af fruen. Trods alt,« siger Kasper Søndergaard med et grin.

Den tidligere OL-guldvinder går for alvor i gang med sit nye job, når Skjern-mandskabet genoptager træningen i midten af juli.