Har Kasper Søndergaard husket sine håndboldsko? Hvad med passet til udebaneturen i Champions League? Og er der andet vigtigt, han kan have glemt?

De spørgsmål har holdkammerater og trænere stillet både sig selv og Søndergaard mange gange i årenes løb.

Hovedpersonen selv griner, da han bliver konfronteret med sit ry som en glemsom, ubekymret sjæl og spurgt, hvordan det harmonerer med, at han nu skal til at være assistenttræner i Skjern, efter han har indstillet sin aktive karriere.

»Jeg er da nok det, man kalder lidt distræt en gang imellem. Det kan jeg ikke komme udenom. Så ville jeg lyve over for mig selv.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Hvad jeg ikke har glemt af ting og sager op til diverse håndboldkampe... Og jeg har også smidt ure, punge og telefoner væk for mange penge i tidernes løb. Det er jeg nok ikke helt færdig med. For det er nok også sådan, jeg er,« siger han og tilføjer:

»Men jeg er blevet bedre til det med årene.«

Derfor er Kasper Søndergaard heller ikke bekymret for, at han får problemer med at omstille sig til trænerrollen, som han fremover skal prøve kræfter med i Skjern, hvor han er blevet ansat som assistent for Claus Hansen.

Han har nemlig oppet sig gevaldigt i forhold til tidligere, når det gælder struktur og ansvar.

»Det har hjulpet mig helt sindssygt meget at få børn (tre styks, red.). Alle mine uger er fuldstændig planlagt i en kalender, som jeg tjekker både om aftenen og morgenen, så jeg kommer nærmest aldrig for sent til noget mere. Der er jeg virkelig blevet god.«

»Så det bliver ikke noget problem i forhold til mit nye job. Jeg har lært, at der er nødt til at være struktur på tingene. Altså, når du er en 25-årig spiller, så er det jo fint, hvis du bare kommer til træning og træner. Hvis du kommer 10 minutter for sent til træning, men så lige sørger for at lave fem-ti mål i kampen efter, så går det nok også. Der er ikke rigtig nogen konsekvenser for det - men det er der jo nu, hvis jeg ikke tager mig sammen,« siger han.

Fortællingerne om den distræte Kasper Søndergaard er en af grundene til, at det kom som en overraskelse for mange, da Skjern tidligere på måneden kunne præsentere klublegenden som ny mand i trænerteamet.

Den tidligere landsholdsstjerne ved da også godt selv, at han ikke har lignet et oplagt træneremne trods sin imponerende karriere.

Tanker om trænerstil... Hvordan vil du være som træner? «Jeg vil gerne være en samarbejdspartner for mit hold, hvor der er gensidig respekt - og det jeg sikker på, der nok skal være. Og så vil jeg gerne være den træner, som spillerne lige har lyst til at træne en halv time ekstra med efter en træning. Hvor man lige går ned og træner noget tre mod to eller udad i banen - specialtræninger. Det kunne være fedt.« Og hvordan vil du så IKKE være? »Jeg synes, man skal behandle alle ens inde på banen, så jeg vil ikke være sådan en, der kun skælder ud/irettesætter dem, der er nederst i hierarkiet. Hvis man sætter sig over holdet eller gør noget uden for det koncept, der er aftalt, så skal det være ligemeget, hvad man hedder. Så skal man have det at vide på en ordentlig, men bestemt måde. Det er utroligt vigtigt, for ellers tror jeg, der er nogen, der mister respekten.«

Men tanken om trænergerningen er kravlet mere og mere ind under huden på ham i løbet af de seneste år.

I takt med at Kasper Søndergaard spillede færre minutter på banen, begyndte han at blive mere aktiv uden for banen og komme med input til sine holdkammerater.

Og da han kunne se idéerne fungere i praksis på banen, tændte det ambitionerne.

Derfor gik han til ledelsen tilbage i februar, da Patrekur Johannesson blev fyret som cheftræner, for at meddele, at han gerne ville være assistent fra den kommende sæson.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Nu har han altså fået sit ønske opfyldt og ser frem til at prøve en ny afkrog af den håndboldverden, han kender så godt.

»Jeg har aldrig nogensinde haft den der drøm om at være træner. Og det ved jeg helt ærligt heller ikke, om jeg har lige nu. Men lige nu glæder jeg mig helt vildt meget til at være assistenttræner - og til at træne unge mennesker på akademiet og have noget sponsorarbejde, som også er en del af pakken. Så kan jeg finde ud af, om det er noget for mig, og om jeg er god til det.«

»Jeg har ikke prøvet at træne nogen endnu, for vi er ikke startet med træningen, men alle de møder og samtaler, vi har haft, har været virkelig, virkelig spændende. Jeg glæder mig meget mere til det her, end hvis jeg skulle spille en sæson mere. Så hvis du spørger mig lige nu, så har jeg truffet det helt rigtig valg.«

Hvad er dine ambitioner som træner?

»Lige nu skal jeg finde ud af, om det er noget for mig. Det tror jeg, det er. Og jeg tror også, jeg kan finde ud af det. Og hvis jeg synes, det er spændende, så kunne jeg da helt sikkert godt finde på at have store ambitioner. Men det har jeg ikke endnu. Lige nu vil jeg vinde noget med Skjern, og så tager vi alt andet, som det kommer,« siger Søndergaard.

Efter ni år som spiller i klubben har Kasper Søndergaard opbygget nære venskaber i truppen, og derfor kunne det hierarkiske sceneskift godt ligne en svær situation at håndtere.

Men det bekymrer ikke den tidligere OL-guldvinder.

»Jeg kommer ikke til at ændre mig. Jeg kommer nok ikke til at tage i byen med spillerne efter kampe, men jeg kommer stadig til at tage en øl og sidde og hygge efter kampene, og vi kommer til stadig at ses socialt engang imellem til noget padeltennis og golf. Men det der med at sidde nede bagi spillerbussen og sidde og hygge på udebaneturene, det kommer jeg ikke til.«

»Jeg er selvfølgelig bevidst om, at det kan blive en udfordring, for jeg kender rigtig mange af spillerne rigtigt godt. Men den feedback, jeg har fået fra spillerne, da de hørte, jeg skulle være assistenttræner, den var kun positiv. Det ville selvfølgelig også være mærkeligt at få en sms, hvor der står ‘hold kæft, det er jeg træt af’, he he. Men jeg har kun fået en ‘det skal sgu nok blive godt’. Så det håber jeg, det bliver,« siger Kasper Søndergaard, der for alvor går i gang med sit nye job, når spillerne møder ind til træning i midten af juli.