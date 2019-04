OL-guldvinderen og europamesteren Karin Mortensen langer nu ud efter det danske kvindelandshold.

I et interview med TV2s håndboldmagasin 'Kontra' fortæller den tidligere målvogter på landsholdet, at der efter hendes mening er en stilles for få krav blandt de nuværende landsholdsspillere, som hverken viser kant eller vrede.

»Der mangler spillere på holdet, der i ny og næ kaster en bold efter træneren. Eller smider med en drikkedunk, stiller nogle krav eller flejner fuldstændig ud over nogle små ting, så man kan få rystet posen lidt engang i mellem. Det har jeg selv gjort,« siger Karin Mortensen i interviewet.

Mortensen, der blandt andet har vundet OL-guld med Danmark to gange, mener selv, hun havde haft svært ved at fungere på det nuværende landshold, der styres af landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

Fra sin tid i rødt og hvidt i 00erne var hun vant til skærmydsler og interne opgør. Det savner hun på det nuværende landshod, som hun oplever som en kende tandløst.

»Jeg har spillet på hold med en masse, der havde noget kant. Der har været konfrontationer, store dramaer og opgør internt på holdet, og vi har haft folk, der er brudt sammen. Men det har været med til at knytte os endnu mere sammen som et hold. Jeg tror på, at hvis man skal op og spille på det højeste niveau og vinde de største ting, så skal du have nogle af de konfrontationer,« siger Mortensen.

»Jeg tror, jeg ville have haft svært ved at agere på det landshold, der er i dag. Jeg tror også, de, der spiller i dag, ville have været en lille smule skræmt af at spille med mig,« fortsætter hun.

Karin Mortensen indstillede sin landsholdskarriere i 2012. Indtil da spillede hun 233 kampe i nationaldragten.