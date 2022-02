Efter tre år i Odense Håndbold stopper Karen Brødsgaard som assistenttræner i klubben til sommer.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Det har været en fantastisk tid for mig i Odense Håndbold. Ideen med at være tre trænere har været givtigt. Jeg synes, vi har sat et godt aftryk, og samarbejdet mellem os trænere har båret frugt. Jeg er stolt over den kultur, vi har fået søsat på holdet. Vi har fået spillerne til at ro i samme retning og fået det til at fungere i en større sammenhæng,« siger Karen Brødsgaard og fortsætter:

»Det er jeg glad for at kunne give videre. Det har samtidig været fedt at arbejde med så godt et materiale – med så dygtige spillere. Det har udviklet mig meget. Spillerne har også udfordret mig, og jeg håber, jeg har givet noget godt tilbage.«

Hun fortæller desuden, at samarbejdet med hele trænerteamet har givet hende nogle gode værdier. Og at teamet har gjort, hun har været glad for at gå på arbejde.

»Klubben har nu ønsket at sadle om, og den beslutning har jeg selvfølgelig respekt for,« siger Brødsgaard, der har været i Odense Håndbold siden 2019/2020-sæsonen.

Odense Håndbold understreger, at de gerne vil sende en stor tak til Karen Brødsgaard.

»Vi vil gerne takke Karen for tre fantastiske år i Odense Håndbold. Karen har meget stærke kompetencer fagligt såvel som menneskeligt. Hun har gjort en enorm stor indsats for vores klub og har været med til at forme den kultur, som vi har fået bygget op på holdet. Vi giver Karen de allerbedste anbefalinger med videre og ønsker hende al muligt held og lykke i fremtiden,« siger administrerende direktør Lars Peter Hermansen.

43-årige Brødsgaard har tidligere været i EH Aalborg, Alingsås HK og Aalborg DH i sin tid som træner.

I sin aktive karriere spillede hun også for blandt andre sidstnævnte, ligesom hun var med til at vinde to OL-guldmedaljer med det danske landshold.