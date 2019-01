Danmark slog Egypten 26-20 i Boxen i Herning og er nu klar til en afgørende duel med Sverige om en semifinaleplads.

Det holdt dog hårdt længe, hvor Danmark ikke kunne trække fra.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Her får du B.T.'s karakterer til de danske VM-drenge.

Førstevalget var tilbage i kassen efter Jannick Greens brandkamp mod Ungarn. Og Landin nåede ikke helt op på tidligere tiders niveau i turneringen. Måtte igen en tur på bænken i anden halvleg. Karakter: 4

Skulle bare lige ind på et straffekast, og så plukkede han det! Fik også muligheden for at følge op på sin seneste drømmekamp midt i anden halvleg. Det blev dog ikke til stående ovationer og 'Jannick er en mur'-tilråb som mod Ungarn. Karakter: 6

Anders var ZZ Top! Rev og ruskede sig fri af egypterne på stregen. Fik tilkæmpet sig straffekast og egyptiske udvisninger. Nikolaj Jacobsen har tidligere skreget sig hæs over, at han brænder lidt for meget. Det lavede han om på mod Egypten. Karakter: 8

Han er muligvis den, der savner René Toft mest. For når nu Magnus Landin også kan dække op, er der ikke meget tid til Casper U. Mortensen. Karakter: UB

Blev knockoutet, men kom op igen. Og Møllgaard var en sand Odin i et aldeles stærkt dansk forsvar i første halvleg. Det faldt dog mere sammen, som kampen skred frem. Karakter: 6

Ser stadig ud til mest at være med som gardering. Måtte lige ind og vikariere, da Møllgaard blev slået i gulvet og modtog behandling bag bænken. Karakter: UB

Var ikke på banen. Karakter: UB

Led under manglende frispilninger i de første 30 minutter. Efter pausen blev det bedre med Nikolaj Øris til at åbne for ham. Og så smider han altså bare alle jetoner på bordet. Stiller sig i vejen for hvad som helst for at trække angrebsfejl. Karakter: 8

Vi savner altså, at han brænder banen af bare én gang. Fight og vilje kan du ikke tage fra Mensah, men skuddene skal til at sidde der oftere. Når Øris er halvskadet, er Mensah en vigtig brik. Karakter: 5

Han skal ikke bare være træfsikker fra sin fløj - han skal også agere muskelmand i forsvaret. Landin virker til at være helt kold. Han bankede godt nok hårdt til egypterne - som han plejer. Magnus var den store! Karakter: 8

Blev pakket ind som en mumie i første halvleg, men fik løsnet sig mere af de de egpytiske lagener efter pausen. Havde en hånd med i mange angrebsåbninger, men Danmark er altså mere afhængige af Hansens mål, end Jørgen Leth er af pind-is. Karakter: 7

Var ikke nok på banen til at få en karakter. Karakter: UB

Hr. Skæg var på kort visit i angrebet i første halvleg. Men fra start af anden halvleg gik han direkte ind og knækkede stolpen. Den venstrehånd kan blive vigtig - skal bare lige have sine scoringsprocenter en anelse op. Karakter: 7

Var ikke nok på banen til at få en karakter. Karakter: UB

Danmarks styrmand var dér ikke. Han tromlede videre ind i alt, men uden at det for alvor var med ham som sejrherre i duellerne. Sådan en kamp må du ikek have mange flere af, Lauge! Karakter: 5

Den store stregspiller tog masser af de hårde slagsmål i forsvaret. Var også relativt træfsikker, når han blev spillet fri på stregen. Det var en helt okay præstation af Hald. Karakter: 6

Kæmpede med at få sin foretrukne startopstilling til at fungere offensivt i starten af kampen. Og at få spillet Mikkel Hansen god. Egypten havde givet vores nordiske naboer problemer, og det gjorde de også mod Danmark. Karakter: 6