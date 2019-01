Danmark slog stensikkert Tunesien i den anden VM-kamp.

Det blev til en sejr på 36-22, og det var især Rasmus Lauge og Niklas Landin, der fik Boxen i Herning til at koge.

Her er B.T.s karakterer til danskerne:

Ikke siden André Rieus seneste besøg i Herning har en mand egenhændigt fået så mange midtjyder til at skrige så mange gange på en enkelt aften. Der gik otte minutter og 29 sekunder, før tuneserne overhovedet fik en bold ind bag ham. Karakter: 9

Der blev også spilletid til anden halvdel af den danske målmandsduo, og Greenen var solid som en træstamme, da han fik de sidste 13 minutter på banen. Tog et par rigtig flotte redninger. Karakter: 7

En del af et stærkt forsvar i første halvleg. Og det er det, lillebror Landin kan. Trods Casper U. Mortensens brandkamp mod Chile, var Landin nemlig foretrukket som fløj og stærk forsvarer i første halvleg. Karakter: 7

Fik lov at danse ind i anden halvleg, og Casper U. Mortensen fik langt mere plads på fløjen, end Magnus Landin i første halvleg. Det endte med at kaste 5 mål af sig. Karakter: 7

Fik kun et kvarter i angrebet, men det var nok til, at den lange højre back fik lavet for mange tekniske fejl i en dansk b-kæde. Karakter: 4

Lavede tun-tatar af de afrikanske mestre. Var fuldstænding flyvende med 7 mål og så den der detalje med at smide den i tom kasse fra midten! Playmakeren var i vanvittigt fez-humør. Karakter: 9

Endnu en af de spillere, der blev plads til, da Nikolaj Jacobsen følte sig sikker på sejren. Stregspilleren nåede lige at sende et par kasser i nettet og vise sig frem i forsvaret. Karakter: 6

Med Hans Lindberg ude er der tilføjet lidt ekstra pres på Lasse Svan, og selvom han ikke blev spillet fri mange gange på sin fløj, føler man sig tryg ved den rutinerede raket. Det var dog en kamp af de mere anonyme. Karakter: 5

Forsvarskæmpen brugte mere tid på at binde ankler, knæ og albuer ind end på at pille humøret fra de tunesiske modstandere. Efter en snes minutter var hans arbejde så godt som overstået, og han kunne få de pauser, der også er brug for. Karakter: 8

Det handler mest for Møllgaard om at agere dørmand under VM, og om Tunesien så havde haft pas, kørekort og dåbsattest med, var de blevet afvist af den danske forsvarsviking. Karakter: 7

Er en af de få danskere, der endnu ikke er stemplet helt ind i turneringen. Scorede ikke i massakren af Chile, og mod Tunesien var det også mere en teknisk fejl, man lagde mærke til hos Mensah. Men han fik sit mål! Karakter: 4

Det sjove ved Mikkel Hansen er, at man kan have en fornemmelse af, at han ikke spiller en god kamp - og så kigger man op på måltavlen. Superstjernen var da også bragende god i anden halvleg. Karakter: 8

Den blonde muskelmand kom ind, da Danmark havde afgjort kampen. Men han fik ikke nok minutter til en bedømmelse. Karakter: UB

Slutrundedebut til Hans Lindbergs afløser på fløjen. Og med ni minutter tilbage af kampen fik han så sit jubelbrøl. For der kunne Hansen sætte sit første VM-mål i nettet. Karakter: 6

Venstrehånden fik skudt sig godt ind i turneringens anden kamp, og det er vigtigt. For der venter en stor opgave forude for Øris på højre back. Karakter: 7

Stregspilleren fik ikke bare lov at bumle lidt rundt med de muskuløse tunesere. Han måtte også lægge øre til møgfald fra målmand Landin, da han ikke var vågen på en retur i anden halvleg, og landstræner Jacobsen ved en forkert udskiftning af Lauge. Karakter: 5

Man kan ikke klandre landstræneren for at tage let på opgaven. Danmark havde afgjort kampen efter otte minutter, men Jacobsen lignede alligevel en rød ballon på bristepunktet, når de slovenske dommere kom med den ene tvivlsomme kendelse efter den anden. Karakter: 8