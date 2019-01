Danmark slog Norge i et sandt drama i Boxen. Det ligenede ellers en storsejr.

Det endte 30-26, og Mikkel Hansen var i fuldstændig vanvittigt spillehumør med 14 mål.

Her er B.T.s karakterer:

Lagde linjen fra start ved at pille Sagosens første forsøg - og så toppede han det lige med at nappe hans straffekast også. Så var Sagosen ude af kampen de næste 40 minutter. Vi glemmer bare den blunder, hvor han sad på bænken uden grund, mens Norge gik op og scorede i frit mål. Karakter: 8

Spillede ikke nok til at få en karakter.

Kom ikke frem til meget inde på stregen, men pludselig dukkede han op, da Danmark havde allermest brug for det med fem minutter tilbage. Karakter: 6

Fik sit comeback i turneringen med 20 minutter igen. Men det blev for en meget kort stund, da Magnus Landin genindtog fløjen efter sin udvisning. Karakter: UB

De sande vikinger kom fra Danmark, og der er nul procent tvivl om, at Henrik Møllgaard nedstammer fra en af dem. Måtte trække et stort defensivt læs, da Toft gik ud. Karakter: 6

Var kun inde helt kort, hvor han blandt andet brændte en åben mulighed. Karakter: UB

Mere hidsig end en brødflov navnebror ved Damhussøen. Rev og flåede sig selv og Sander Sagosen til en to minutters udvisning. Offenisivt måtte han vente på sine muligheder, men hvad betyder det, når man trækker angrebsfejl på angrebsfejl i forsvaret. Karakter: 8

Den der kasse fem minutter inden i anden halvleg burde ikke kunne lade sig gøre. Men der var også huller i myseosten med store tekniske fejl og kæmpe afbrændere. Karakter: 4

Måtte fokusere meget på at dække op og knap så meget på at komme flyvende ind fra fløjen og score mål. Men hvor er han dog også forrygende dygtig til det defensive, den unge fløjspiller. Karakter: 7

Skal vi måle, Sander? Det var Hansens besked til Sagosen, som muligvis mødte ind til kampen som verdens bedste, men blev sendt ud af Boxen som nummer to. Der er ingen over Mikkel Hansen. Karakter: 9

Scorede en vigtig kasse som en af sine første aktioner, men derfra gik det ned. To helt skæve afleveringer var med til at give Norge blod på tanden til sidst. Karakter: 5

Et mål på fire skud er ikke godt nok. Blev trukket ud allerede i første halvleg og så ikke meget mere spilletid derfra. Skal op i gear med sin vigtige venstrearm, hvis Danmark skal gå hele vejen. Karakter: 4

Fik til tider de norske spillere til at skøjte rundt som Petter Northug til fri bar. Lauges hoftevrid er lige til en omgang lambada på Dansebar & Einstein. Karakter: 8

Gik i omklædningen efter 13 minutter, da Magnus Gullerud havde begået straffe på ham. Derfra så man ikke mere til store Toft. Nikolaj Jacobsen må håbe, at det ikke er alvorligt med isbjørnen i forsvaret. Karakter: UB

Han kender Sander Sagosen fra den fælles fortid i Aalborg, men om nordmanden så var dukket op med dåbsattest i Jomfru Ane Gade, var han kommet ikke kommet forbi dørmand Hald. Karakter: 7

Har så meget kredit i Jyske Bank Boxen, at han ville have råd til en hel agurk i Norge. Han er næsten mere populær end Volbeat. Jacobsen havde sat sine danske drenge stærkt op til kampen mod de nordiske brødre. Men det blev mere spændende end nødvendigt til sidst. Karakter: 7