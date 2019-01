Så giver B.T.s udsendte reportere karakterer til de rød-hvide spillere efter semifinalen mod Frankrig.

Uuh la la, Landin! Den ene af Danmarks Brødrene Løvehjerte udstrålede i starten af kampen al den ro, man kunne ønske sig af en anfører. Men han dykkede i løbet af første halvleg og blev udskiftet. Nåede dog at score to mål inden. Karakter: 7

Han har fortjent et ekstra frølår i aften. Kom ind og løftede det danske landshold op på et niveau, der lige kyssede spidsen i Eiffeltårnet. Så mange stærke redninger mod skytter i absolut verdensklasse. Karakter: 9

Han har zachsusme været en sprød croissant ved disse verdensmesterskaber - og var det igen imod franskmændene. Han Kæmpede, så blodet sprøjtede, mod de fysisk stærkere franske spillere. Og så havde han fået styr på sine afslutninger. Zachsusme i orden! Karakter: 9

Uden for bedømmelse

Haltede under opvarmingen og var tapet stramt op på baglåret. Nationen holdt vejret, men forsvarsministeren blev kampklar. Og - ud over en Dika Mem-fodfinte, der sendte Møllgaard ud i cafeteriet efter pølser - leverede han en bravour-indsats. Karakter: 8

Fantastisk at have Lille-Toft tilbage! Man er aldrig nervøs, når han er banen. Har fingre så lange som baguetter, og han får altid raget bolden sig - i forsvaret såvel som i angrebet. Karakter: 8

Uden for bedømmelse

Det var ikke meget, man så til Danmarks Svantastiske højrefløj i kampen. Men de gange, han fik muligheden, kylede han bolden i kassen med samme selvfølgelighed, som en dansk turist inhalerer pain au chocolats i en fransk morgenmadsbuffet. Karakter: 9

Man kan ikke andet end at beundre Mads Mensah. Har fået en utaknemmelig tjans som højrehåndet højreback, men han løser det med Jeanne d'Arc'sk gåpåmod. Man skal bestemt ikke undervurdere hans enorme betydning i forsvaret. Karakter: 8

I EM-semifinalen sidste år kostede han dyrt. Det er mere end tilgivet, Lillebror! Tog en grusom revanche i aftes og var én af forgangsmændene i Danmarks franske revolution. Forsvarsspil og afslutninger er bare Weltklasse! Karakter: 9

'Hansen ist sensationell', lød det fra de tyske journalister på pressepladserne. Det må vi bare erklære os FULDSTÆNDIG enige i. Rev det franske forsvarsværk fra hinanden med sine små Laudrupske genialiteter og bankede selv 12 kasser i mål. Lad os straks få bygget en triumfbue til ham i København! For første gang nogensinde tager B.T. 10-tallet i brug. Karakter: 10 (!)

Was gibt's?? Hvor har du gemt ham henne, Nikolaj Jacobsen? Morten Olsen kom ind og styrede det danske angrebsspil med en autoritet som en anden Napeleon! Sikke et es at kunne hive ud af ærmet til en VM-semifinale. Karakter: 9

Uden for bedømmelse

Uden for bedømmelse

Rasmus Wauw-ge! Som altid kastede han sig med dødsforagt ind i selv de mindste sprækker i modstanderens forsvar - og det har han gjort i ni intense kampe nu. Et mandfolk, vi kan være stolte af. Karakter: 8

Uden for bedømmelse.

Skal det aldrig blive spændende i denne turnering, Nikolaj?? Fantastisk præstation af vores landstræner, der havde lagt en knivskarp taktik, der sendte de franske gulddrømme en tur i guillotinen. En sejr mere, og vi kræver et ridderkors til den mand! Karakter: 9