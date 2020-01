De danske håndboldherrer fik en elendig start på EM-guldjagten, da det lørdag aften blev til en 30-31-nederlag til Island.

Herunder følger B.T.s karakterer til de danske spillere

Gav hele håndbold-Danmark et chok, da sygdom næsten tvang ham ud af truppen. Heldigvis gjorde en god nats søvn underværker, og storebror kunne efter et kvarters lade sig indskifte til vild jubel. Og selvom han stadig så lidt skidtmads ud, så viste han også klassen i glimt - indtil han fik direkte rødt kort. Karakter: 6

Blev kylet ind på kassen fra start for at spare Landin. Men Green greb ikke rigtig chancen og blev hurtigt pillet ud - for siden at blive sendt tilbage ind i heksekedlen, da Landin fik marchordre. Og desværre kunne han ikke hive sig op, og de islandske skytter gjorde ham til tider til Green (ahem) Karakter: 4

Uden for bedømmelse. Kom ikke på banen.

Gider han stadig? Ja, han gør sgu! Er han stadig kongen af harpiks? Gu' er han det!! Kong Hansen var ustyrlig som en askesky i det islandske luftrum. Især i første halvleg sprøjtede han med scoringer som Eyjafjallajökull (ja, det er en vulkan) i udbrud. Anden halvleg var lidt mere bob-bob Karakter: 8

'Smadre-manden' smadrede som sædvanligt løs på alt med en puls. Men der var også tidspunkter, hvor fødderne ikke helt kunne følge med det islandske krydsspil, og hvor han lignede Kurt Thybo i en breakdance-konkurrence. Men en ny fløjkonge i dansk håndbold er født! Karakter: 7

Ikke den største aften for den brølstærke bamse. Det bliver altid lidt akavet, når Mensah skal spille på den højreback. Men det var nødvendigt, så han i første halvleg kunne bokse løs på Palmarsson i forsvaret. Ingen af delene lykkedes 100 procent. Fighten fejlede som altid intet. Karakter: 6

Lauge skulle lige bruge et par angreb på at banke rusten af sig. Men så kunne vi også kende ham igen, og der var fuld damp på attituden, når han vred sig igennem en millimeter-lille sprække i det islandske forsvar. Der var dog også et par underlige beslutninger undervejs. Han er bedre om en uge. Karakter: 7

Uden for bedømmelse. Kom ikke på banen.

Uden for bedømmelse. Kom ikke på banen.

Gudmundur Gudmundsson begik nærmest majestætsfornæmelse, da han smed Hans Lindber på tribunen under OL. Lørdag aften kom chancen for hævn for Danmarks royale fløj. Og veteranen gjorde, hvad han kunne - selvom han længe vil ærgre sig over den skruebold. Karakter: 7

Den danske stregbjørn startede tøvende og kom hurtigt ud og puste ud på bænken. Men da det var op ad bakke i anden halvleg, kom han ind som en anden Holger Danske og var med sine tacklinger og parader med til at sørge for en topdramatisk afslutning. Karakter: 6

Uden for bedømmelse. Kom ikke på banen.

Kæft, hvor er det rart at have en Lucky Luke-type som Damgaard, der skyder først og spørger derefter, tilbage i truppen. Da Danmark var i problemer i starten af anden halvleg, plaffede Damgaard lige tre hurtige missiler i nettet. Iskold type! Men desværre faldt niveauet også Karakter: 6

Fik til opgave at neutralisere Palmarsson i anden halvleg, og den mission lykkedes den firskårne dansker egentlig meget fint med. Smagte også lidt på angrebet, men det var ikke nok til, at man kan sige noget fornuftigt om det. Karakter: 6

Det er et kæmpe ansvar, der pludselig hviler på slutrunde-debutantens skuldre - som truppens eneste venstrefløj. Men Tvis-spirrevippen løste det ganske fornufitgt, selvom han tydeligt holdt sig til det sikre. og i anden halvleg blev han i angrebet afløst af ... Henrik Møllgaard! Karakter: 6.

Kolossen fra Aalborg blev tidligt sendt i aktion af landstræneren, og den unge debutant fik hurtigt delt noget klask ud til vulkan-drengene. Men Saugstrup blev også et par gange sendt ud i cafeteriet efter pølsemix af den islandske verdensstjerne Palmarsson. Der er stadig en del at lære - men han har en stor rødhvid fremtid. Karakter: 6

Havde meget svært ved at finde løsningen på Aron Palmarssons amok-løb i første halvleg. Og i angrebet var indledningsvist kun Mikkel og Lauge, der bød ind. I anden halvleg fandt han en overgang løsningwe med Saugstrup fremme i forsvaret og med Damgaard på højreback i angrebet. Men idéerne slap op Karakter: 4