i en historisk ligegyldig EM-kamp fik Danmark sagt et uskønt med dog værdigt farvel med en pligtsejr på 28-31.

Herunder er B.T.s karakterer til de danske spillere.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Forsøgte indledningsvist at gå forrest i den svære situation. Men motivationen dalede støt, som minutterne gik, og verdens bedste målmand blev pludselig menneskelig. Fik saksusme heller ikke meget hjælp af sit forsvar. Det er desværre også ligegyldigt nu. Karakter: 6

Uden for bedømmelse. Kom ikke på banen. Men det er desværre ligegyldigt nu.

I mange år har vi sagt, at Kirkeløkke er løsningen på den højreback. Men det virker desværre altid så forkrampet og hektisk, når han spiller i rødt-hvidt. Heller ikke i dag ramte han potentialet. Det er desværre også ligegyldigt nu. Karakter: 4

Hulubulu, MIkkel hvor er du henne? Sådan havde man det i første halvleg, hvor man igen havde svært ved at genkende harpiksfænomenet. Han vågnede lidt op i anden halvleg - men nøj, vi havde forventet mere! Det er desværre også ligegyldigt nu. Karakter: 6

Smadremanden er én af de danskere, der kan kigge sig selv i spejlet, når han kommer hjem til alt for tidlig vinterferie. Viste igen løvehjerte, og så kom han igen på måltavlen. Det er en dejlig vane. Men det er desværre ligegyldigt nu. Karakter: 7

Buldre løs - det kan han. Man er aldrig i tvivl om, at efterlader alt ude på den bane. At kvaliteten så har været op og ned her i Sverige - det er en anden sag. I dag var ikke hans største dag, og han tilbragte meget tid på bænken. Men det er desværre ligegyldigt nu. Karakter: 5

Suk! I modsætning til de to første kampe virkede Lauge langt mere mere opsat på at spille sine holdkammerater i stedet for at kaste at mosle med modstanderne. Det var heller ikke en udpræget succes, hvis vi skal sige det diplomatisk. Et grumt EM for verdensklassespilleren. Det er desværre også ligegyldigt nu. Karakter: 4

Uden for bedømmelse. Blev forleden kåret til Bundesligaens bedste spiller. Men Olsen blev fuldstændig syltet ved denne slutrunde. Det kan man som udenforstående godt undre sig over. Det gjorde tilskuerne i Malmö Arena også. Men det er desværre ligegyldigt nu.

Endelig var lillebror tilbage i truppen. Ham har vi savnet. Han er som altid en gevinst for det danske forsvar. I angrebet skulle han lige banke rusten af, men han kom stærkt efter det. Stærk indsats! Men det er desværre også ligegyldigt nu. Karakter: 8

Tja, han må da gerne vente lidt med at abdicere. Men indsatsen afspejlede resten af Hans Majestæts EM. Genialt det ene øjeblik, og så hovedrystende det andet. Havde dog fået rettet skruebolden til. Men det er desværre ligegyldigt nu. Karakter: 6

uden for bedømmelse. Fik ingen spilletid. Men det er desværre ligegyldigt nu.

Endelig fik Zacha, der var så fremragende ved VM, lov at få noget haltid i denne slutrunde. Der var så nok også en grund til, at Nikolaj har set forbi ham. I forhold til VM var han uskarp både i forsvar og i angreb. Sled dog forbilledeligt. Men det er desværre også ligegyldigt nu. Karakter: 6

Landsholdet Lucky Luke kom ind og plaffede som altid til højre og venstre. Og han fik især i anden halvleg ramt plet et par gange. Generelt en godkendt turnering. Men det er desværre ligegyldigt nu. Karakter: 6

Uden for bedømmelse. Kom ikke på banen. Det er desværre ligegyldigt nu.

Endelig fik han en god håndfuld EM-minutter. Og det slap dansk-færingen blandet fra. Startede med stor indsats og nogle forrygende scoringer. Så begyndte han at blive ukoncentreret, og så faldt helhedsindtrykket sammen. Bestemt godkendt, men det er desværre ligegyldigt nu. Karakter: 6

Helt sikkert kommet for at blive. Aalborg-kolossen er en kernesund dansk knægt, der godt kan lide at klaske løs på nogle angrebsspillere. Generelt efterlader han som en af de få danskere et fint indtryk ved denne slutrunde. Men det er desværre ligegyldigt nu. Karakter: 6

Dette danske landshold bør ikke have problemer med et urutineret og profilløst russisk landshold. Men det fik vi - og det falder også tilbage på landstræneren, som har truffet nogle besynderlige valg.Hele hallen begyndte i anden halvleg at råbe på Morten Olsen. Det bør Nikolaj Jacobsen tænke over. Men det er også ligegyldigt nu. Karakter: 5