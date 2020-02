Lars Friis er strandet. Han kan ikke komme hjem.

Egentlig er han jo dansker, men hans 'hjem' er i Beijing i Kina, hvor han er træner for Beijing Handball Association.

Men på grund af den voldsomme spredning af coronavirussen, er det nu umuligt for Lars Friis at vende tilbage til byen, hvor han arbejder.

»De store boulevarder er tomme for biler. De store shoppinggader er nærmest tømt for mennesker. Kineserne bliver hjemme, som de har fået besked på,« siger Lars Friis til TV Midtvest.

Folk med masker i gigantbyen Beijing. Foto: NOEL CELIS Vis mere Folk med masker i gigantbyen Beijing. Foto: NOEL CELIS

Det betyder, at Lars Friis i skrivende stund befinder sig i Viborg, hvor han tidligere har været træner for byens håndboldkvinder.

»Jeg var nødt til at tage til Danmark for at få et nyt visum, og jeg skulle egentlig flyve tilbage i starten af februar, men nu er alle fly aflyst,« siger han, hvilket er sket for at begrænse spredningen af den smitsomme virus.

Hvornår han kommer tilbage til millionbyen, aner han til gengæld ikke.

»Jeg skal tilbage og gøre arbejdet færdigt. Alle mine ejendele står også i min lejlighed i Beijing,« siger Lars Friis.