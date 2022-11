Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I Norge har de Nora Mørk, der endnu ikke har brændt et straffekast ved EM. I den danske lejr har de kæmpet lidt mere med netop den disciplin.

Senest mod Kroatien brændte danskerne fem af slagsen, inden Michala Møller sikkert trådte til.

»Det er selvfølgelig super ærgerligt, vi brænder så mange straffekast. Det er os, der har kæmpet os til at få dem, så der ligger hårdt arbejde bag. Så er det ærgerligt, man ikke får scoret,« siger Michala Møller, der ikke har opskriften på, hvordan hun holdt hovedet koldt.

»I momentet tænker jeg ikke så meget over, vi har brændt. Jeg kommer ind og går i en lille boble, mig mod keeper, så er det om at få bolden i mål. Jeg tænker ikke så meget over, vi har brændt. Der er bare ét fokus, og det er, at bolden skal i mål,« siger hun.

Det kom den også. Tre gange i træk inden for meget kort tid. Og det er også noget af en tordenarm, der sidder på hende.

Hun trådte blandt andet til, fordi flere målmænd i turneringen er blevet stående på stregen. Det kræver et skud med lidt mere kraft.

»Jeg tror, jeg har skudt 113 (kilometer i timen, red.). Der sidder en chip i bolden, jeg ved ikke, hvor præcis den er. Det har jeg skudt ude bagfra. På straffekast er det lige lidt lavere, fordi man står stille. På et hopskud får man fart på,« smiler Michala Møller.

Spørgsmålet er så, om hun kan blive det 'hemmelige' våben, der skal til for at få skovlen under nordmændene for første gang i mange år.

Michala Møller var sikker på straffekast mod Kroatien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Michala Møller var sikker på straffekast mod Kroatien. Foto: Liselotte Sabroe

Selv kan hun dog ikke sige, om det bliver den rolle, hun får onsdag aften – blandt andre Emma Friis har også taget en del straffekast, mens spillere som Anne Mette Hansen og Simone Petersen også har stået foran i køen.

»Jeg er klar til at skyde, hvis jeg bliver bedt om at skyde. Vi er mange på holdet, der er gode til at skyde straffe, så selvfølgelig gør jeg mig klar til, hvis Jesper eller Lars peger på mig,« siger landsholdsspilleren.

Hun understreger, at der i den grad bliver trænet straffekast, og at alle er dybt fokuserede.

Bliver det hende mod Norge, træder hun til. Mod Kroatien gav det sig selv, fordi hun havde 'tur i den', som hun selv forklarer det.

Men ellers kommer hun til at sidde og holde sig klar i tilfælde af, der bliver peget på hende.

Det lover hun – og hun har kun én ting for øje, når hun går ind i den lille boble med målvogteren – hun skal bare passeres, understreger Møller med et smil.

Danmark møder Norge klokken 20.30 onsdag aften. Vinder danskerne, eller spiller de uafgjort, betyder det semifinale uanset hvad.

Jesper Jensens mandskab kan dog også godt tåle at tabe – men kun hvis Ungarn har formået at drille Slovenien og tage mindst ét point i den kamp.