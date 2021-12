Den danske håndboldliga for herrer er havnet i et gigantisk corona-mareridt.

For de seneste uger er adskillige kampe nemlig blevet aflyst på stribe efter flere smittetilfælde i de forskellige klubber.

Men mandag aften er der dog ét sted, hvor der – på trods af hele situationen i den bedste danske række – skal spilles håndbold.

Kampen mellem KIF Kolding og Fredericia skal nemlig afvikles som planlagt, men det ærgrer Christian Hjermind, der er direktør og sportslig ansvarlig hos førstnævnte, til DR.

»Vi har lige nu ingen smittede og er ikke ramt, men hvis du spørger mig personligt og kun set ud fra vores ståsted, ville vi allerhelst have afviklet kampen på et tidspunkt, hvor coronaspøgelset var længere væk og folk havde mulighed for at komme og se den,« siger han.

Mandagens kamp mellem KIF Kolding og Fredericia er den eneste kamp, der afvikles i denne runde af herreligaen, da hele seks andre kampe er blevet udsat.

Senest var det opgøret mellem Aalborg Håndbold og Ribe-Esbjerg, der mandag blev udsat, fordi hjemmeholdet er så hårdt ramt af coronasmitte, at de knap kan stille hold.

Mandagens mange udsatte kampe er dog langtfra første gang, at den bedste danske række rammes af aflysninger.

I sidste runde, der skulle have været afviklet 22. december, blev seks af syv kampe også udskudt på grund af corona-smitte.

Dengang var det kun opgøret mellem Bjerringbro-Silkeborg og Skjern Håndbold, der kunne gennemføres.