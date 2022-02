Mikkel Hansen og resten af PSG-mandskabet bliver nu ramt af den situation, som Ukraine befinder sig i lige nu.

For det franske storhold skal nemlig spille den kommende Champions League-kamp mod ukrainske HC Motor på neutral grund.

Det oplyser Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) på sin hjemmeside.

Årsagen er, at EHF ikke vil tillade de to hold at afvikle kampen i landet, der lige nu er ved at blive invaderet af Rusland.

Derfor er opgøret flyttet til neutral grund i Prešov, Slovakiet. Det samme gælder for ukrainernes kommende CL-opgør mod FC Barcelona.

Den danske håndboldstjerne og resten af PSG-holdet skulle have spillet kampen mod HC Motor 17. februar, men allerede dengang valgte EHF at udskyde opgøret på grund af konflikten mellem Ukraine og Rusland.

Nu er det så slået fast, at kampen i stedet afvikles 1. marts.

Rusland invaderede natten til torsdag Ukraine, da den russiske præsident, Vladimir Putin, tillod 'en særlig militæroperation' i den østlige del af landet.

Ukraine har efterfølgende meddelt, at der er tale om en invasion i 'fuld skala' fra russisk side, og det ukrainske udenrigsministerium melder allerede om mere end 50 døde efter krigshandlinger flere steder i landet.

Adskillige lande verden over fordømmer den russiske handling – herunder blandt andre Danmark.

