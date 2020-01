De brokkede sig. Og de gennemkritiserede de danske tilskuere.

Nu gør de norske håndboldtilhængere præcis det samme.

Det sker ved den igangværende EM-slutrunde, hvor det norske landshold har fordel af hjemmebane som en af tre værtsnationer.

Her var der til søndagens kamp mod stormagten Frankrig en vild atmosfære i Trondheim Spektrum, hvor de norske tilskuere allerede piftede og buhede af de franske modstandere, da holdene gik på banen. Og det fortsatte kampen igennem.

»Det er måske hovedårsagen til, at vi vinder. Vi vil gerne føle det brøl, hver gang vi scorer. Vi vil føle det brøl, hver gang vi stopper en bold,« sagde storspillende Sander Sagosen efter kampen ifølge VG.

Og så er det nu, at vi lige skal huske på, hvordan norske tilhængere reagerede efter VM-finalenederlaget til Danmark i Herning for knap et år siden. Her udtrykte de efterfølgende ikke mindst utilfredshed med opførslen fra danskerne på tribunen, der især lod det gå ud over førnævnte Sander Sagosen.

»At buhe hver eneste satans gang, en modstander har bolden. Det er en helvedes uskik, og jeg håber virkelig, at Norge og Sverige ikke gør det samme (ved EM i 2020, red.). Danskerne er 'low life', danskerne er patetiske. Så enkelt er det fandeme,« lød det fra en ekstremt utilfreds norsk tilskuer efter finalen (se vredesudbruddet øverst i artiklen).

Også mange kendte ansigter blandede sig efterfølgende i debatten og mente blandt andet, at de danske tilskuere gik over stregen.

Her et år senere vil de norske spillere gerne have mere fra samme jubelskuffe, når Norge skal spille videre ved EM-slutrunden.

»Et sindssygt tryk. Helt råt. Publikum gav alt fra start til slut. Der var gåsehud hele vejen, og fantastisk at de støtter os på den måde,« sagde Harald Reinkind, der også mente, at det gav de norske spillere noget ekstra, at publikum piftede af de franske modstandere:

»Ja, det vil jeg sige. Det her møder vi også, når vi spiller i udlandet.«

Det skal siges, at eksempelvis Sander Sagosen allerede for et års siden afviste at kritisere de danske tilskuere med konstateringen 'sådan er håndbold. Sådan er idræt'. Og han gav dengang udtryk for, at han håbede, at 'det ville publikum i Norge forhåbentlig også have gjort'.

Hvilket de altså nu tilsyneladende har gjort et år efter.

Det skyldes i øvrigt Ole Erevik, der i dag agerer som håndboldekspert hos Viasat.

Den tidligere håndboldmålmand med fortid i flere danske klubber var inden kampen mod Frankrig ude og kritisere de norske tilhængere for at være for tamme i hallen. Det ændrede alt.

Og landstræner Christian Berge vidste godt, hvem han skulle takke.

»At få et norsk publikum til at pifte skal Ole have meget kredit for. Det er noget af det bedste, vi har oplevet på norsk jord. Det var rent ud sagt en utrolig god oplevelse,« sagde Christian Berge.

Mens Danmark mandag aften spiller skæbnekamp ved EM, er det norske landshold allerede videre til mellemrunden efter de to sejre af to mulige.

Tirsdagens afsluttende gruppekamp mod Portugal, der også er videre, bliver derfor udelukkende et dyst om førstepladsen og om at få flest point med videre.