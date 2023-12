Det bliver et voldsomt brag, når Danmark og Norge mødes fredag aften i VM-semifinalen.

De to håndboldgale nationer står nemlig endnu en gang over for hinanden ved en slutrunde, og derfor er diverse stikpiller og drillerier allerede godt i gang blandt fansene.

Noget, som de to hold godt kan mærke. Også selv om den norske lejr mener, at pressen kører rivalopgøret en smule op.

Det fortæller den norske landsholdsprofil Vilde Ingstad til B.T.

Norges Vilde Ingstad. Foto: Beate Oma Dahle/NTB/Ritzau Scanpix

»Jeg føler, det er jer (pressen, red.), der blæser det lidt mere op og får os til at stikke lidt til hinanden. Jeg har kun været lidt i kontakt med nogle af danskerne, da vi ikke skriver så meget med hinanden under en slutrunde. Vi prøver at holde fokus,« lyder det fra CSM Bucuresti-spilleren.

Vilde Ingstad medgiver dog, at mødet mellem de to stormagter er mere specielt end andre opgør.

Fra 2016 til 2023 spillede hun nemlig i Esbjerg, og derfor kender hun flere af de danske stjerner samt landstræner Jesper Jensen særdeles godt.

»Det er altid tætte opgør mod Danmark, for de kender os godt, og vi kender dem. Mange spiller jo stadig i den danske liga. Det handler om at udnytte hinandens styrker og svagheder,« forklarer Vilde Indstad og tilføjer:

»Og det tror jeg også, at vi alle kommer til at gøre på det her tidspunkt. Der er ikke så mange hemmeligheder tilbage. Alt er blevet afsløret.«

På trods af den norske favoritværdighed mener hun dog, at aftenens brag er en 50/50-kamp.

»Jeg synes, Danmark er kommet tættere på os. Det har de vist de sidste par år, hvor de har fået en stabilitet, som ikke har været der tidligere. Det er to gode hold,« afslutter hun.

Du kan følge fredagens semifinale live på bt.dk fra klokken 17.30.