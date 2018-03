Så er der igen ballade i dansk håndbold.

Mandag eftermiddag kom det frem, at Håndboldens Appelinstans har slået fast, at der i sagen om Bo Spellerbergs verbale udfald mod dommerne i en ligakamp mellem hans klub KIF Kolding København og Skjern er sket procedurefejl, så hans karantænedom er kendt ugyldig.

Efterfølgende skød Spillerforeningens formand, Michael Sahl Hansen, i et interview på TV2 med skarpt mod Dansk Håndbold Forbund.

»Vi skal have Disciplinærudvalget kigget igennem for at finde ud af, hvorfor de to gange – efter blandt andet af os, at være blevet gjort opmærksom på det – fuldstændig overhører, at der i reglementet står, at dommernes indberetning skal ske indenfor en time. Samtidig skal vi til bunds i, hvem der har påvirket dommerne? For det er der nogle, der uomtvistligt har gjort,« sagde han.

BT har på telefonen fanget Dansk Håndbold Forbunds formand, Per Bertelsen, der afviser, at der er personer i DHF’s ledelse, der i et angreb mod personen Bo Spellerberg og klubben KIF Kolding København skulle have forsøgt at påvirke dommerne. Således finder man det i Spillerforeningen mistænkeligt, at dommerne ikke holdt sig til reglementet om, at indberetningen af Bo Spellerberg skulle have været nedskrevet senest en time efter kampens slutfløjt og ikke først dagen efter.

»Sikke noget vrøvl. Hvem skulle det være? Og hvorfor skal vi forfølge nogle? Jeg ved ikke, hvem det er, der hentydes til. Men hvis det er mig, kan jeg sige så meget, at det ikke er mig,« siger Per Bertelsen, der understreger, at det ikke er en sag, der påvirker ham specielt meget.

»Hvad skal jeg være irriteret over? Jeg synes, vi har et retssystem, der virker. Der har i denne sag været to forskellige retsinstanser, der har haft hver sin opfattelse. Da vi hvert år i maj måned laver et servicetjek på vores regelsæt i forhold til ligaen og 1. division, laver vi også dette i år. Det er klart, at der nok vil være skærpet opmærksomhed til dette her. Det er sådan jeg ser på det,« siger Per Bertelsen.

Han er efter 14 dages ophold i Spanien på vej tilbage til Danmark.

»Når jeg er hjemme igen onsdag, kigger jeg på sagen,« siger Per Bertelsen.

Over for BT er Michael Sahl Hansen yderst kortfattet.

»Jeg har ikke rigtig flere input end vi har bidraget til, og hvordan dommerne samt Bo Spellerberg har ageret, er ikke sagens kerne,« siger Michael Sahl Hansen.

»Bo Spellerberg-sagen« tog sin begyndelse, da ekslandsholdsspilleren i en kamp 10. marts mellem KIF Kolding København og Skjern med aggressiv attitude råbte »Hvor er I elendige, mand« til dommerduoen Lars Hansen og Klaus Andersen.

Herefter idømte DHF’s disciplinærinstans Bo Spellerberg én spilledags karantæne, hvilket blandt andet fik ham til at skrive således på sin klubs hjemmeside:

»Jeg skal naturligvis have karantæne, hvis disciplinærudvalget synes det. Det skal der ikke være tvivl om. Jeg vil bare gerne lige høres og behandles på lige fod med alle andre.«

Sidste runde i ligaens grundspil afvikles onsdag.

»Kan det lade sig gøre at behandle sagen færdig inden, vil det være fint. Men jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre,« siger Frank Smith, der er chef for DHF’s turneringsafdeling.