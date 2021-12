Der er lige nu kaos i danskerklubben Füchse Berlin i Tyskland.

Over weekenden har håndboldholdet konstateret syv smittetilfælde blandt spillerne i truppen, og det betyder, at to kampe er nu udskudt.

Det oplyser den tyske storklub ifølge netmediet Handball World.

Udbruddet sker kort inden, at alle klubbens spillere skulle have fået deres tredje vaccinestik onsdag i næste uge. I forvejen er alle omkring klubben vaccineret mod den frygtede virus.

Lasse Andersson er også en del af den coronaramte trup. Foto: Mads Claus Rasmussen

Alle spillere er nu gået i selvisolation. I truppen er danskerne Hans Lindberg, Johan Koch, Jacob Holm og Lasse Andersson. Klubben ønsker dog ikke at oplyse, hvilke spillere der er testet positiv.

De første smittetilfælde blev opdaget lørdag inden udekampen mod Rhein-Neckar Löwen. Her blev tre spillere testet positiv i en lyntest. Kampen blev efterfølgende udskudt.

Det samme er Füchse Berlins kamp tirsdag mod Pfadi Winterthur i European League. Alle syv spillere udviser ingen eller milde symptomer.

»Jeg ville aldrig have drømt om, at man går ind til en kamp rask, og inden for 24 timer har du en smittekæde. Det var meningen, at spillerne skulle have boosterstik næste onsdag,« siger klubbens sportschef, Bob Hanning, ifølge Handball World.

»For os er det en katastrofe sportsligt. Men nu handler alt om spillernes helbred.«

Füchse Berlin er placeret på en tredjeplads i Bundesligaen med 20 point for 13 kampe.

Hans Lindberg, Jacob Holm og Lasse Andersson er alle en del af landstræner Nikolaj Jacobsens bruttotrup til EM. Slutrunden spilles i januar i Ungarn og Slovakiet.