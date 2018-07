Man kan vinde en VM-finale. Og så kan man en VM-finale ved samtidig at udradere det andet finalehold med 20 mål.

De danske håndboldkvinder vandt lørdag aften VM i håndbold for døve i Brasilien. Guldmedaljerne kom i hus efter en vaskeægte nedsabling af Tyrkiet i finalen med 31-11. Det skriver Dansk Døve-Idrætsforbund på deres Facebook-side.

»Det er et bevis på, at vi kan være med, når det handler om medaljer til Danmark. Vi er med til at gøre Danmark og døveidrætten stolte. Hos Dansk Døve-Idrætsforbund er vi meget stolte og glade for VM-triumfen, som er kulminationen af to og et halvt års hårdt arbejde for at nå dette mål,« siger Joachim Krøyer, sekretariats- og elitechef hos Dansk Døve-Idrætsforbund, til B.T. og fortsætter:

»Mon ikke Danmark er favoritter til at vinde EM-titlen i 2020, hvor vi er værter på dansk grund? Det betyder meget for pigerne at nå flere nye mål, men først skal sejren nydes.«

Forbundets video fra omklædningsrummet, hvor håndboldkvinderne fejrer VM-triumfen og synger den klassiske slagsang ‘hvem var det, der vandt i dag’ er indtil videre set over 10.000 gange.

Udover Danmark deltog andre lande som Tyrkiet, Brasilien, Rusland, Ecuador og Ghana ved VM-slutrunden i Brasilien, som startede den 12. juli og sluttede med finalen den 21. juli.