Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere håndboldstjerne Bruno Martini er i øjeblikket hovedperson i en skandalesag omhandlende besiddelse og filming af børnepornografi.

Det skriver flere franske medier, herunder Reuters, franceinfo og L'Equipe.

Ifølge medierne blev han anholdt mandag aften i sit hjem i Paris – og løsladt tirsdag morgen.

Ikke desto mindre erklærede han sig skyldig i anklagerne mod sig. En fransk domstol har onsdag idømt ham et års betinget fængsel samt en bøde på knap 20.000 kroner.

Forbrydelsen, han er blevet dømt for, er sket gennem platformen Snapchat.

Her har han under et alias skrevet og modtaget billeder, ligesom han har filmet en samtale med et barn.

En dengang 13-årige dreng henvendte sig til politiet sammen med sin mor i 2020 og fortalte om sagen. Siden har en efterforskning stået på, hvor man altså har fundet frem til Bruno Martini, der ifølge franceinfo har benyttet navnet 'Daddy'.

Bruno Martini har som nævnt erkendt sig skyldig. Han hævder i den konkrete sag, at han troede, drengen var 15 år.

Bruno Martini under en landskamp ved EM i 2000. Foto: JACQUES DEMARTHON Vis mere Bruno Martini under en landskamp ved EM i 2000. Foto: JACQUES DEMARTHON

Han har også indrømmet kontakt med andre børn gennem onlineplatforme.

Fra 1990 til 2007 optrådte Martini på det franske landshold, med hvem han vandt VM-guld i 1995 og 2001. Han spillede 202 landskampe.

Mellem 2010 og 2021 var han direktør i topklubben Paris Saint Germain. Og efterfølgende har han været ansat som formand i National Handball League (NHL) i Frankrig, der er en organisation, som har til mål at fremme konkurrencer for fransk herrehåndbold.

Han har som følge af sin dom fået sparket som formand, og NHL har siden åbnet en disciplinærsag mod ham.