Mathias Gidsel er pludselig tilbage for GOG, der onsdag aften spiller første DM-semifinale mod Skjern.

Det skriver TV 2 Sport, som har talt med den danske landsholdsstjerne om det forestående comeback, efter han har siddet ude med en korsbåndsskade i en længere periode.

»Jeg er endelig klar til at spille lidt håndbold igen. Det har været nogle lange fire måneder, og det er ikke i særlig lang tid, jeg har troet på, at jeg kunne få lov til at trække i en gul spillertrøje igen, siger Mathias Gidsel til TV 2 Sport.

Mathias Gidsel kom til skade, da Danmark i januar spillede bronzekamp mod Frankrig, og han så ind i en skadesperiode på mellem fire og seks måneder.

Mathias Gidsel er fortrøstningsfuld. Foto: Kent Rasmussen/Byrd Vis mere Mathias Gidsel er fortrøstningsfuld. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

Han fortalte i slutningen af april til B.T., at han næppe så et comeback lige foran sig.

»Vi gør alt, hvad vi kan, men det er måske naivt at tro, at jeg bare glider gennem alle øvelser og kontroller den næste måned,« sagde Gidsel dengang og forventede, at drømmen om at spille guldet hjem til GOG var knust.

»Jeg havde én drøm i år, og det var at vinde DM-guld med GOG. Lige efter skaden kunne jeg godt se i min kalender, at jeg aldrig nogensinde ville kunne nå det. Jeg kunne godt regne fem-seks måneder frem.«

»Jeg håber til sidste dag, at jeg kan gå på banen for GOG, men tiden forsvinder for mig. Inderst inde er det kun mig, der er evigt optimist omkring det, for det er ikke superrealistisk, og jeg er ikke nået superlangt med en håndbold endnu.«

Håbet er nu blevet til realitet, og han er altså en del af kamptruppen til onsdagens brag mod barndomsklubben Skjern.

Derfor lever drømmen om at opnå DM-guld med den fynske håndboldklub nu i bedste velgående.

Hans karriere i GOG lakker dog under alle omstændigheder snart mod enden, da han til sommer skifter til den tyske klub Füchse Berlin.