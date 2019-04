En skidt kamp.

Sådan kan de danske verdensmestres opgør mod Montenegro i EM-kvalifikationen beskrives.

Landsholdet tabte noget overraskende med 31-32 i den første kamp, siden VM-guldet kom i hus i januar.

At de danske landsholdsspillere havde store problemer, erkender landstræner Nikolaj Jacobsen også efter opgøret.

»Vi har for få redninger i dag, og vi brænder for meget. Når man ikke er så effektiv i begge ender, så får man som fortjent,« lyder den første reaktion fra landstræneren til TV 2 Sport.

I en rigtig Balkan-atmosfære var danskerne alvorligt på udebane, og brændte alt for meget mod et hjemmehold, der fik stor opbakning fra tilskuerne.

Montenegro spillede hårdt og forsvarede sig med alle midler, men det forklarer ikke de mange danske afbrændere. Målmand Nebosja Simic stod fremragende i det montenegrinske mål og gjorde forskellen i en kamp, hvor hans danske kolleger aldrig fik fat i hjemmeholdets skytter.

Danmark får dog mulighed for at tage revanche allerede på lørdag, hvor Montenegro - endnu engang - venter i Royal Arena. Med nederlaget røg sejrsstimen for Danmark, der ikke længere kan kalde sig ubesejrede i EM-kvalifikationen.