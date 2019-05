Har du nogensinde hørt om en håndboldsemifinale, der er afgjort med 30 måls forskel?

Det skete, da Vipers Kristiansand nærmest udraderede Larvik med cifrene 39-9 i den første semifinalekamp om det norske håndboldmesterskab.

Semifinaleopgøret endte med at være et opgør mellem stjerner og juniorer.

Kampen er efterfølgende blevet døbt 'parodikampen' af den norske sportspresse.

Larviks resultater gennem tiden: Det norske mesterskab:

Guld: 1993/1994, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002/, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Den norske pokalcup:

Guld: 1995/1996, 1997/1998, 1999/2000, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. EHF Champions League:

Guld: 2010/2011.

Sølv: 2012/2013, 2014/2015. Cup Winners' Cup:

Guld: 2004/2005, 2007/2008.

Sølv: 2008/2009.

Krisen har længe kradset i Larvik, og da klubben for alvor blev tvunget i knæ, valgte de at opsige næsten alle holdets spillere.

Larvik var derfor nødsaget til at hente juniorer i klubben samt spillere fra samarbejdsklubber for at kunne stille hold til den vigtige semifinalekamp.

Men resultatet fortæller historien om, at der aldrig var tvivl om, hvem der dominerede kampen.

»Det er en katastrofe for norsk håndbold. Det er synd, at et b-hold udstilles i en semifinale,« siger danske Helle Thomsen, der fra 2014 til 2016 trænede det svenske håndboldhold og i dag er træner for Molde, til norsk TV2.

Thomsens Molde-hold tabte faktisk til lige netop Larvik i kvartfinalen, men det var dengang, at den traditionsrige klub fortsat havde stjerner på holdkortet.

Selvom de unge og uprøvede Larvik-kvinder fik prygl, var der stadig glæde at spore efter kampen.

»Det var sjovt at spille. Det gik som forventet, men vi lykkedes med næsten alle de delmål, vi havde sat op for os selv. Forskellen er stor, men det var stadig sjovt at blive testet mod så gode spillere,« sagde den 18-årige Sofie Löwe til norsk TV2 efter kampen.

Det er nok meget godt, at Larvik-pigerne fastholder en positiv holdning, for de skal nemlig på nøjagtig samme opgave igen i aften. Der spilles nemlig bedst af tre kampe for at nå finalen.