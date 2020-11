Kan Danmark og Norge afholde EM-slutrunden i håndbold for kvinder i december?

Den nye udvikling i Nordjylland, hvor en af værtsbyerne Frederikshavn befinder sig, har sendt arrangørerne til tælling. Fund af en muteret version af coronavirus har sendt syv nordjyske kommuner i massiv nedlukning.



Frederikshavn er nu blevet droppet som værtsby, bekræfter både det danske og europæiske forbund, og lige nu arbejdes der på højtryk på en løsning omkring slutrunden.



Fredag er der krisemøde om situationen.

Det bekræfter præsident i det norske håndboldforbund, Kåre Geir.

»Der vil være et møde klokken 14 mellem de to generalsekretærer i Norge og Danmark Erik (Langerud, red.) og Morten (Stig Christensen, red.) samt Martin Hausleitner fra EHF (det europæiske håndboldforbund, red.),« siger Geir til B.T og tilføjer:

»Jeg tror ikke, vi kommer frem til en endelig beslutning i dag.«

Situationen i Norge er også uafklaret, da de norske myndigheders nuværende retningslinjer kan betyde, at det bliver umuligt at afholde slutrunden på norsk jord.



Som retningslinjerne lyder lige nu, skal hele holdet, hvis en spiller smittes med coronavirus, gå i karantæne og tages ud af EM. Det samme gælder deres seneste modstander. Og det vil selvsagt ikke være holdbart i et tætpakket kamprogrammet.



»Vi skal have et møde på mandag med de norske myndigheder omkring situationen. Først og fremmest er det en forfærdelig situation for samfundet. Det er det allervigtigste, at vi kan håndtere smittesituationen for det bedste for alle,« konstaterer Geir.

Han håber på det bedste, men han ved selv ikke, hvilket ben han skal stå på i forhold til, om afviklingen af slutrunden bliver mulig i Danmark og Norge.

»Det er jo et spørgsmål, som vi ikke kan svare på. Vi skal have lavet vurderingerne, og det får vi gjort inden tirsdag, tror jeg. Så må vi se, hvad der er fornuftigt,« siger han og slutter:



»Danmark og Norge arbejder godt sammen med EHF om at finde løsninger. Og nu skal vi så finde nye løsninger. Og så må vi se, hvad det kan blive,« siger han.



EHF har fredag udsendt en pressemeddelelse, hvor man udtaler, at man er i tæt samarbejde med det danske forbund i forhold til at finde en alternativ arena i stedet for Arena Nord i Frederikshavn.



DHF-formand Per Bertelsen fortalte tidligere fredag til B.T, at man ikke mangler alternativer til en ny værtsby.



»Der er mange byer, der er interesserede i at hjælpe os,« sagde han og svarede på spørgsmålet om, hvorvidt EM var i fare:



»Nej … Eller ja, det er den, men lige nu koncentrerer vi os om den her opgave,« lød det om at finde en løsning på situationen i Frederikshavn.

Slutrunden skulle efter planen afvikles i Herning, Frederikshavn samt norske Trondheim, hvor størstedelen af kampene finder sted. Nu er Frederikshavn i hvert fald officielt ude af ligningen.