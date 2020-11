En vaskeægte bombe har ramt den i forvejen kaotiske EM-slutrunde i kvindehåndbold, der efter planen skal afvikles om kun 17 dage.

Norge har mandag formiddag meddelt, at slutrunden ikke kan afvikles på norsk grund.

Efter hektisk mødeaktivitet hele weekenden har Norges Håndballforbund truffet den tunge beslutning.

»Vi er taknemmelig for samarbejdsånden og den fælles forståelse, vi har mødt fra vores medarrangører fra EHF og DHF. Det er med tungt hjerte, at vi må erkende, at det denne gang ikke bliver muligt at arrangere mesterskabet på hjemmebane i Norge. Vi havde glædet os meget,« siger præsidenten i Norges Håndballforbund, Kåre Geir Lio.

Bomben blev offentliggjort efter heftige spekulationer i den seneste uge. Allerede fredag bekendtgjorde Norges statsminister, Erna Solberg, at der var ‘mange tegn på’, at det bliver ‘vanskeligt’ at gennemføre EM-slutrunden på grund af corona-situationen.

Problemet er landets stramme corona-regler. Testes én spiller positiv for coronavirus, ryger holdet ud af tuneringen. Det samme gør sig gældende for det pågældendes holds seneste modstander.

»Vi har vendt hver sten i håbet om at få mesterskabet til Norge. Men nu er tiden kommet til at acceptere, at det ikke kan lade sig gøre med de retningslinjer, vi har herhjemme. Det respekterer vi. Vi har flere gange sagt, at de norske myndigheder er verdensmestre i at forhindre smitte, og det gentager jeg gerne,« siger Kåre Geir Lio.

Danmark og Norge har delt værtsskabet, og det var meningen, at halvdelen af gruppekampene og finaleweekenden skulle spilles i Norge, mens de resterende opgør skulle afvikles i Herning.

»Nu arbejder vi sammen for at få en god løsning med Danmark som ene-arrangør,« siger Kåre Geir Lio.

Dansk Håndbold Forbund har tidligere åbnet for muligheden at overtage hele slutrunden, men det kræver, at nogen træder til og yder økonomisk førstehjælp til den hårdt ramte slutrunde.

»Vi har fået besked på, at vi bliver dækket af med hjælpepakker på de kampe, vi efter planen hele tiden har haft på dansk grund. Men hvis vi siger ja til at overtage for Norge, så er der ikke noget at komme efter. Så skal EHF (Det Europæiske Håndboldforbund, red.) eller en eller anden anden rig mand ind og sponsorere det,« sagde DHF-formand Per Bertelsen fredag.

Danmarks afvikling af slutrunden har også været ramt af kaos - oprindeligt var Frederikshavn også værtsby, men samtlige kampe på dansk grund blev flyttet til Herning efter de massive coronarestriktioner i Nordjylland.

DHF's spidser mødes i øjeblikket i Brøndby for at klarlægge, om Danmark egenhændigt kan afvikle slutrunden.

