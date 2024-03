Niklas Landin tog fra i målet, og Mikkel Hansen scorede 13 mål, da Aalborg slog BSH 31-28 efter overtid.

Der er dømt nyklassiker i søndagens pokalfinale i herrehåndbold.

Det står klart, efter at Aalborg Håndbold lørdag eftermiddag som det sidste hold blev finaleklar med en snæver sejr over Bjerringbro-Silkeborg ved et Final 4-stævne i Boxen.

Efter 24-24 i ordinær tid vandt Aalborg 31-28 efter forlænget spilletid.

I finalen venter GOG. De to hold mødtes også i pokalfinalen for to år siden, og de har mødtes i fire af de seneste fem DM-finaler.

Bjerringbro-Silkeborg må nøjes med at spille mod Fredericia om bronzemedaljer inden søndagens finale.

Både Aalborg og BSH råder over en række nuværende eller tidligere landsholdsspillere, men håndboldvennerne skånede på ingen måde hinanden i semifinalen. Begge hold gik til den fysisk og verbalt, og temperamenterne kogte.

Aalborgenserne var bedst til at håndtere spændingsniveauet og førte 8-3 efter kampens første kvarter. Det blev vekslet til en pauseføring på 12-8 i nordjysk favør.

I målet havde Niklas Landin en stor første halvleg med en redningsprocent på 55, mens Mikkel Hansen var bedst i den anden ende af banen.

Fra starten af anden halvleg blev der skudt hul på Landin, mens Mikkel Hansen fik et hvil på bænken. Da BSH fik tæt kontakt på måltavlen, blev Mikkel Hansen sendt på banen igen. Stjernen blev i alt noteret for 13 scoringer i opgøret.

I slutfasen var afstanden flere gange nede på bare et enkelt mål, og til allersidst lykkedes det for BSH at få fuld kontakt. Peter Balling brød igennem forsvaret og hamrede udligningen ind med et sekund tilbage på uret.

Den forlængede spilletid var ligeledes tæt og nervepræget.

Mikkel Hansens koldblodighed på straffekast, og Rasmus Lauges manglende ro i samme disciplin var medvirkende til, at Aalborg-spillerne til sidst kunne juble.

Frem til 39 sekunder før tid, var afstanden mellem holdene ellers kun på et enkelt mål.

