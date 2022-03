Danmark har sat sig massivt på håndboldtronen endnu en gang.

For de danske stjerner Sandra Toft, Niklas Landin, Jesper Jensen og Nikolaj Jacobsen har nemlig ryddet bordet ved Det Internationale Håndboldforbunds (IHF) kåringer for 2021.

Her er de henholdsvis blevet kåret som verdens bedste kvindelige spiller, verdens bedste mandlige spiller, verdens bedste træner på kvindesiden samt verdens bedste træner på herresiden.

Det oplyser IHF på sin hjemmeside.

»De to danske målmænd har vundet prisen, mens de to mestertaktikkere Nikolaj Jacobsen og Jesper Jensen er kåret som årets trænere,« står der blandt andet i beskrivelsen af den rød-hvide dominans.

Mandagens offentliggørelse er da også en helt ekstrem nyhed set med danske briller. Det mener B.T.s sportskommentator, Søren Paaske:

»Det er helt vanvittigt. At kalde det en magtdemonstration er jo nærmest en underdrivelse. Det fortæller alt om, hvor stærkt dansk håndbold står lige nu.«

Det er håndboldfans verden over, der de seneste tre uger har kunnet stemme på, hvem der skulle have de fornemme prædikater, efter et panel af eksperter og toptrænere havde udvalgt fem nominerede i hver kategori.

Niklas Landin er blevet kåret som verden bedste mandlige håndboldspiller i 2021. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Niklas Landin er blevet kåret som verden bedste mandlige håndboldspiller i 2021. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Med dagens melding bliver Niklas Landin den første spiller på herresiden nogensinde, der vinder prisen to år i træk.

Sandra Toft bliver samtidig den første dansker på kvindesiden, der modtager prisen siden Anja Andersen.

Foruden Niklas Landin var også Mathias Gidsel nomineret til verdens bedste mandlige spiller i 2021.

Han blev dog overgået af landsmanden, ligesom store stjerner som Jim Gottfridsson, Ludovic Fabregas og Alex Dujsjebajev også måtte se sig slået i afstemningen.

Det er i øvrigt tredje år i træk, at prisen på herresiden modtages af en dansker. I 2018 var det Mikkel Hansen, der endnu en gang blev kåret som verdens bedste.

Den danske landstræner Nikolaj Jacobsen kan ligeledes glæde sig over at blive kåret som verdens bedste træner for anden gang i karrieren. Også i 2019 modtog han nemlig prisen.

Anderledes ser det dog ud hos kollegaen Jesper Jensen, som for første gang kan skrive den fornemme titel på cv'et.