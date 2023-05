Fire danske landsholdsstjerner var søndag med til at sikre Füchse Berlin et stort europæisk trofæ.

Mathias Gidsel, Hans Lindberg, Jacob Holm og Lasse Andersson spillede alle en hovedrolle, da den tyske hovedstadsklub nedkæmpede spanske Granollers og vandt European League.

Füchse Berlin vandt finalen i Europas næstbedste turnering med 36-31.

I Flensburg bankede danskerklubben spanske Granollers 36-31 efter 16-12 ved pausen og i alt 21 danske scoringer.

Sascha Klahn/Ritzau Scanpix

Lasse Andersson, Hans Lindberg, Mathias Gidsel og Jacob Holm lavede henholdsvis otte, seks, fem og to mål i finalesejren.

Finalen var Füchse Berlins sjette i European League siden 2015, og det er tredje gang, at hovedstadsklubben går hele vejen og sikrer trofæet.

Gidsel startede opgøret uskarpt, og blandt andet derfor tog Granollers teten i indledningen og førte flere gange med to mål.

Men 18 minutter henne lynede Gidsel for første gang, og da Andersson også tog fat, og Lindberg bød ind med to sikre scoringer på straffekast, blev 5-7 vendt til 16-12, fordi den danske trio lavede 9 af de sidste 11 Füchse-mål op til pausen.

Sascha Klahn/Ritzau Scanpix

I en altdominerende åbning på anden halvleg mere end fordoblede Füchse sin føring, og ved 23-14 efter 38 minutter var spændingen reelt forsvundet.

Granollers kæmpede sig ned på seks og slutteligt fem måls afstand, men nerven var væk i en afslutning, hvor defensiverne tog lidt let på tingene, mens offensiverne boltrede sig.