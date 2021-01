En coronabombe har ramt håndboldverdenen blot en uge før VM-slutrunden i Egypten.

Hele otte spillere på det tjekkiske landshold er nemlig testet positive for coronavirus på én dag.

Det skriver det færøske medie In.fo.

Tjekkiets håndboldlandshold er i øjeblikket på Færøerne, hvor holdet skulle have spillet EM-kvalifikationskamp mod netop Færøerne onsdag aften.

Tjekkiets træner Daniel Kubes er smittet med coronavirus. Foto: ANTONIO BRONIC Vis mere Tjekkiets træner Daniel Kubes er smittet med coronavirus. Foto: ANTONIO BRONIC

I forbindelse med aftenens kamp, som nu er blevet aflyst, gennemgik begge hold tirsdag de obligatoriske coronatest, og det var så her, at det kedelige svar kom frem på skærmen otte gange.

Hele den tjekkiske landsholdstrup er i øjeblikket isoleret på et hotel, og ifølge Færøernes Håndbold Forbund forlader holdet Færøerne senere onsdag blot ét døgn efter ankomst.

Der er dog ikke blevet overtrådt nogen coronaregler i forbindelse med de mange smittetilfælde, lyder det.

»De strenge forholdsregler er overholdt, siden Tjekkiet kom til landet med et fly i går. Det betyder, at truppen har været isoleret både i lufthavnen, i bussen og på hotellet,« forklarer forbundet ifølge mediet.

Inden afrejsen til Færøerne var Tjekkiets to trænere, Daniel Kubes og Jan Filip, samt en unavngiven spiller testet positive. Derfor er antallet af coronatilfælde på holdet nu samlet oppe på 11.

I forbindelse med VM-slutrunden i Egypten er der på forhånd udarbejdet en 12 sider lang manual med strikse retningslinjer for, hvordan spillere, ledere og alle øvrige omkring holdene skal overholde regler, der har til formål at modvirke udbrud af covid-19 blandt deltagerne.

Alligevel har Det Internationale Håndboldforbund (IHF) med præsident Hassan Moustafa i spidsen besluttet, at der skal lukkes tusindvis af tilskuere ind til slutrundens kampe.

Det sker, selvom Egypten og resten af verdens lande netop nu står lige midt i covid-19-pandemiens skræmmende anden bølge, hvor smitten i mange lande er mere eller mindre ude af kontrol.

76-årige Hassan Moustafa. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere 76-årige Hassan Moustafa. Foto: THOMAS SAMSON

B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, der ligesom flere andre danske journalister har valgt at blive væk fra VM på grund af hensyn til egen og andres sikkerhed midt i en pandemi, har da også svært ved at finde ord for IHFs beslutning.

»Helt nøgternt skriger det jo til himlen og er fuldstændig vanvittigt, at der til VM i håndbold i Egypten skal lukkes masser af tilskuer ind i hallerne under kampene, samtidig med man lukker stort set alt ned over hele verden på grund af coronavirus. Det er gambling med både spillernes og tilskuernes helbred,« siger Søren Paaske.

Den holdning står han bestemt ikke alene med. For Danmarks største stjerne, Mikkel Hansen, har da også allerede udtrykt sin bekymring om den slutrunde, der skal afholdes midt i en pandemi.

Her forklarede han tidligere på ugen blandt andet, at han overvejede at melde afbud til slutrunden på grund af frygten for coronavirus.

Mikkel Hansen. Foto: Philip Davali Vis mere Mikkel Hansen. Foto: Philip Davali

Noget, han dog ikke valgte at efterleve, da han efter flere samtaler med landstræner Nikolaj Jacobsen nu har meldt sig klar.

Det danske håndboldlandshold rejser til Egypten tirsdag 12. januar.

Danmark, der er forsvarende verdensmester, spiller efter planen første VM-kamp fredag 15. januar – her møder danskerne Bahrain.

I december var Dansk Håndbold Forbund vært for kvindernes EM-slutrunde. Og her blev samtlige kampe afviklet helt uden tilskuere.

I videoen øverst i artiklen kan du se nogle af de kaotiske scener, der har udspillet sig i Egyptens hovedstad, Cairo, den seneste tid på grund af covid-19-situationen i landet.